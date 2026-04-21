"La cifra de trabajadores afectados por despidos colectivos creció un 350% en marzo en este sector; el mercado laboral español está roto"

La experta económica Pilar García de la Granja ha analizado la cara oculta del mercado laboral español en el programa 'Herrera en COPE'. En su sección 'La noticia económica', la periodista ha expuesto que, aunque se hable de un mercado que va "como un cohete", la realidad muestra cifras preocupantes. El número de trabajadores afectados por un despido colectivo se ha incrementado un 18,6% en febrero respecto al mismo mes del año anterior.

Según ha detallado la periodista en su análisis con Carlos Herrera, los afectados por despidos colectivos subieron en todos los sectores el mes pasado. Los avances más significativos se han registrado en agricultura, con un 350%, en construcción con un 55%, en industria con casi un 40% y en servicios con un 9,2% más.

Herrera en COPE Pilar García de la Granja, experta económica

Máximos de cuatro años en despidos

Los despidos colectivos han alcanzado máximos de cuatro años. Según los últimos datos sobre Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) publicados por el Ministerio de Trabajo, un total de 41.200 personas perdieron su puesto de trabajo por esta vía el año pasado en 1.127 empresas, lo que supone un repunte del 10,2%. Tal como ha explicado García de la Granja, si se excluye 2021 por el efecto de la pandemia, "se trata del mayor registro desde el año 2014". El repunte más brusco se registró en diciembre de 2023, cuando más de 6.620 personas fueron despedidas, un 118% más que en el mismo mes del año anterior.

Más sobre empleo Los auxiliares de vuelo de esta aerolínea perderán su salario si superan un 30 de Índice de Masa Corporal a partir de mayo

Entre los sectores más afectados, la economista destaca las actividades administrativas y el comercio. Sin embargo, pone el foco en una tendencia llamativa: el aumento de despidos en profesiones de alta cualificación como "programación y consultoría informática", el sector de las "telecomunicaciones" o la "consultoría empresarial", un fenómeno que podría ser "el efecto de la IA generativa".

La 'trampa' de la reforma laboral

Paralelamente, la periodista ha alertado sobre una "temporalidad encubierta" derivada de la reforma laboral de 2021. Apoyándose en datos de Randstad Research, ha señalado que los ceses en los nuevos contratos indefinidos se han disparado. "Antes de la reforma laboral [...] la no superación de los períodos de pruebas [...] estaba entre el 12 y el 15%", explicó. Ahora, esa ratio se ha catapultado "hasta el 70%", lo que significa que muchos trabajadores son despedidos tras el periodo de prueba de seis meses.

García de la Granja también ha puesto el foco sobre los contratos fijos discontinuos, que considera que "son una trampa para empleados y para empresas". Según ha detallado, estos trabajadores quedan "en una especie de limbo" cuando no se les vuelve a llamar, ya que no computan en los registros oficiales de desempleo, provocando que, aunque se creen puestos, "no desciende prácticamente el número de parados".

El mercado laboral español está roto" Pilar García de la Granja Experta económica

Para la experta, la conclusión es clara y la realidad es "como la gota malaya". Ha afirmado que "el mercado laboral español está roto", una situación en la que "ya no se sabe quién es fijo discontinuo, quién es indefinido o no fijo, quién está en el paro". Esta confusión evidencia la compleja situación que atraviesa el empleo en el país.