Paco González da el nombre del jugador al que se le abren las puertas de la selección española para el Mundial tras la lesión de Pablo Barrios: "Abierta de par en par"

El debate en El Tertulión, de Tiempo de Juego, dirigido por Juanma Castaño, ha comenzado con una pregunta sobre la dificultad de que un futbolista juegue una final de Champions tras varios meses de inactividad. Sin embargo, la conversación ha virado rápidamente hacia la Selección Española y las oportunidades que se abren para algunos jugadores.

Sobre la mesa se ha puesto el ejemplo de la mala fortuna de otros jugadores, como el caso de Pablo Barrios, de quien se ha recordado que "iba a ir al mundial y no puede ir al mundial". La conclusión ha sido clara al respecto: "No ha jugado, es muy difícil jugar", se ha comentado en antena, subrayando el reto que supone volver tras una larga ausencia.

La puerta abierta para Gavi

Ha sido en ese momento cuando el periodista Paco González ha puesto sobre la mesa el nombre de Gavi. El comentarista de la COPE ha expresado con rotundidad su opinión, asegurando que el centrocampista del FC Barcelona tiene muchas opciones de ser convocado. "Gavi, la puerta abierta de par en par, te lo digo yo", ha afirmado con seguridad.

La razón de esta convicción, según ha explicado el propio González, reside en la especial predilección del seleccionador por el futbolista azulgrana. "Es muy de Gavi el seleccionador", ha señalado, añadiendo que podría existir una especie de 'deuda' moral tras la grave lesión que sufrió el jugador. "Insiste que le debe algo", ha comentado, recordando que se lesionó en Valladolid, allí con la selección.

Un centro del campo mermado por las bajas

La posible inclusión de Gavi en la lista definitiva cobra todavía más fuerza debido a la complicada situación en el centro del campo de la Selección. Durante el programa se ha mencionado que el estado de Fabián es "raro", Mikel Merino es "dudoso" y, además, se suma la reciente lesión de Pablo Barrios, lo que deja un panorama de incertidumbre en la medular del equipo nacional.