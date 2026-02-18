"Si tu casa está afectada por las borrascas puedes reclamar que te devuelvan el impuesto de bienes e inmuebles si ya lo habías pagado este año"

El Gobierno ha anunciado un paquete de ayudas de 7.000 millones de euros para los damnificados por las inundaciones de las últimas semanas. La periodista Pilar García de la Granja ha detallado las claves de este plan en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', dirigido por Jorge Bustos. Este paquete sigue la línea de los activados para catástrofes anteriores, como el volcán de La Palma o la DANA de Valencia.

Ayudas directas y exenciones fiscales

Según ha explicado García de la Granja, se concederán ayudas de hasta 150 euros al día para las personas que han tenido que ser desplazadas. Estas cuantías, que afectarán a unos 11.000 desalojados, serán compatibles con otras ayudas y quedarán exentas de tributar tanto en el IRPF como en el impuesto de sociedades. Además, quienes han perdido su casa, negocio, rebaño o explotación agraria también están en el foco de estas medidas.

Jaén, la provincia andaluza con más incidencias por la borrasca Leonardo

La crudeza de la situación ha quedado reflejada en testimonios como el de una vecina evacuada en la aldea de Las Islas en El Robledo, que relató la evacuación con "el agua al cuello": "Cogimos lo que pudimos corriendo y nos fuimos".

En el plano fiscal, los inmuebles dañados quedarán exentos de abonar el IBI y sus propietarios podrán solicitar la devolución si ya lo habían pagado. También se ha puesto en marcha una reducción de módulos de IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias. Hacienda estima que estas políticas dejarán en manos de los vecinos unos 350 millones de euros.

Apoyo a los municipios y guía para solicitar las ayudas

El plan también prevé movilizar hasta 2.000 millones de euros para que los ayuntamientos reconstruyan las infraestructuras municipales afectadas. El objetivo, según Pilar García de la Granja, es "financiar el 100 por 100 de los desperfectos generados". Para ello, los municipios disponen de un mes para dar cuenta de los daños registrados y elaborar un listado de las zonas afectadas.

Estas medidas se enmarcan en la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil (Zgaepc). Por ejemplo, en Ciudad Real, el subdelegado del Gobierno David Broceño ha subrayado la importancia de que los afectados se informen, ya que las ayudas para familias, negocios y comunidades de propietarios ya están activas y pueden solicitarse en el plazo de un mes desde el fin de los hechos.

Nuestro objetivo es que ninguna localidad afronte sola las consecuencias de este episodio" David Broceño Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real

Broceño ha insistido en el compromiso del Ejecutivo: "Es fundamental que tanto los ayuntamientos como las personas afectadas conozcan con claridad qué ayudas están disponibles y cómo pueden solicitarlas". Además, ha asegurado que el Gobierno está al lado de los municipios para que recuperen infraestructuras esenciales, afirmando: "Nuestro objetivo es que ninguna localidad afronte sola las consecuencias de este episodio".

La palabra clave: que se cumplan

A pesar de la magnitud del paquete de ayudas, tanto Jorge Bustos como Pilar García de la Granja han mostrado un cauto escepticismo. "A mí todas estas medidas me parecen muy bien, solo falta que se cumplan", ha señalado Bustos, una apreciación con la que la periodista ha estado de acuerdo, concluyendo con un rotundo "efectivamente".