Petón pasa sus facturas tras la clasificación del Atlético de Madrid para los octavos de la Champions en el play-in: "Aviso y reitero, ni uno nos pusisteis en la lista"

José Antonio Martín 'Petón', durante su intervención en el programa 'Tiempo de Juego' de la COPE, ha calificado el último encuentro analizado entre el Atlético de Madrid y el Brujas (4-1) como "un partido muy interesante de analizar para los que gustan de deglutir el fútbol". El colaborador ha destacado que el choque ha tenido una "riqueza táctica extraordinaria".

Un aviso para la competición

Según Petón, la evolución del partido, que tuvo que ver con "el acierto de Sorloth", es una prueba de la calma de un equipo aspirante. Para el analista, esta actuación "demuestra la serenidad de un equipo que puede decir cosas todavía en esta competición".

Tras este análisis, Petón ha dirigido su mirada hacia el Atlético de Madrid para lanzar una seria advertencia. "Yo aviso, reitero, no nos pusisteis en la lista esa del otro día", ha recordado en referencia a una particular apuesta que realizaron varios comentaristas habituales sobre el devenir del equipo colchonero, para sentenciar con un "pues cuidado" sobre las posibilidades del conjunto rojiblanco tanto en la Liga de Campeones como en la Copa del Rey.