Ana Velasco, historiadora: "Banksy copia sus obras a un artistas francés"

En la sección 'Curiosidades de la Historia' del programa 'Herrera en COPE', la historiadora Ana Velasco ha desvelado uno de los secretos mejor guardados del enigmático artista urbano Banksy. Según Velasco, gran parte de su obra no es original, ya que se lo copia a un artista francés llamado Xavier Prou, conocido como 'Blek le Rat', quien ya desarrollaba un estilo idéntico desde 1983. La experta ha señalado que el propio Banksy lo ha reconocido: "Cada vez que hago algo, Bleck Le Ratt lo hizo 20 años antes y mejor".

Cada vez que hago algo, Bleck Le Ratt lo hizo 20 años antes y mejor" Banksy Artista británico

Sobre la misteriosa identidad de Banksy, Velasco ha explicado que, aunque existen muchas teorías, la agencia Reuters ha informado recientemente de que se trata de un hombre llamado David Jones. Este nombre fue registrado en su pasaporte al entrar en Ucrania para realizar varias obras. Se cree que nació en Bristol en 1973 y que es un hombre atlético, blanco y rubio que valora su anonimato, aunque, como apunta la historiadora, "él es anónimo para lo que quiere, pero para cobrar no es anónimo".

escúchalo en podcast Los grafitis se usaron en Egipto y para la representación más antigua de Cristo | Curiosidades de la Historia Curiosidades de la historia Escuchar

De Pompeya a Nueva York

La colaboradora de 'Herrera en COPE' ha explicado que los grafitis no son un fenómeno moderno, pues se han encontrado vestigios en el antiguo Egipto y, sobre todo, en Pompeya. El propio término 'graffiti' surge en el siglo XIX para estudiar las miles de inscripciones de la ciudad romana y viene del italiano 'rasguño'.

En Pompeya trataban temas muy variados, desde el amor y el deseo hasta la propaganda política, el humor o anuncios. En la época, figuras como Plutarco ya mostraban su desaprobación, afirmando que "no hay nada escrito en las paredes que sea útil o agradable". A pesar de ello, su influencia fue tal que los grafitis que llamaban "tirano" a Julio César motivaron a Bruto a asesinarle, y las pintadas contra Nerón alimentaron el odio popular hacia él.

Ana Velasco también ha relatado que la representación más antigua de Cristo que se conserva es, precisamente, un grafiti romano del siglo III. Se trata de una imagen ofensiva para la época que muestra a una figura con cabeza de asno crucificada, lo que refleja un error común entre los romanos, que creían que los judíos y cristianos adoraban a un dios con cabeza de burro.

No hay nada escrito en las paredes que sea útil o agradable" Plutarco Historiador y filósofo griego

El grafiti contemporáneo y el caso de Muelle

El grafiti moderno, asociado a la cultura del hip hop, tiene como uno de sus pioneros a un mensajero neoyorquino de origen griego llamado Demetrios, que firmaba como Taki 183. Su trabajo desató una oleada de imitadores en Nueva York. En España, Carlos Herrera ha recordado la figura de 'Muelle', Juan Carlos Argüello, cuya original firma llenó las paredes de Madrid en los años 80.

Grafiti de Juan Carlos Argüello, Muelle, aparecido en un muro de un edificio de La Latina

Velasco ha añadido que el estilo de Muelle se conoce como 'grafiti autóctono de Madrid' y que el artista llegó a registrar comercialmente su firma. Todavía se conserva una de sus obras más famosas en la calle Montera, con el símbolo de marca registrada. Al principio, la policía llegó a pensar que estas firmas eran señales de narcotraficantes para delimitar su territorio.

Las estatuas parlantes de Roma

Finalmente, la historiadora ha desvelado la existencia de las 'estatuas parlantes' de Roma, una costumbre que nació entre los siglos XV y XVI. Los ciudadanos pegaban de forma ilegal papeles con críticas y rumores en antiguas estatuas recuperadas. La más famosa fue 'el Pasquino', cerca de la Piazza Nabona, que dio origen a la palabra 'pasquín' en español.