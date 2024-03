'Crónicas perplejas': “A veces, para soñar, sólo necesitamos abrir bien los ojos”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

No duermo bien. Me suelo despertar de madrugada. Ya sea por las visitas al baño, que será cosa de la edad, o por esas vueltas que uno le da a la cabeza en la almohada cuando las piezas del corazón no le encajan.

Al menos, los seres humanos, podemos soñar despiertos. Tenemos esa capacidad de imaginarnos lejos. De aliviar el peso de los días. De soñar con vidas que aún nos quedan lejanas.





Soñar es una forma de entender el mundo. De saber donde estamos y donde querríamos estar. Soñar no es de personas ingenuas, sino de personas valientes, de gente que se rebela, que no se rinde, que aspira a otros lugares, a otros trabajos, a otros amores, a otras felicidades.

Recuerdo a mi hijo mayor, cuando era aún un bebe, dormido entre mis brazos en una silla de feria. La música sonando alta, hombres y mujeres bailando, riendo, bebiendo. Y mi pequeño con un sueño profundo, con los párpados como dos persianas cerradas, con esa media sonrisa que tienen los niños cuando descansan.

Hay momentos tan bonitos en la vida que uno piensa que los soñó. Que no puede ser real tanta belleza. Que uno no puede sentirse así de lleno. Hay instantes que brillan como sólo brillan las cosas que no son reales. La paz de mi hijo entre mis brazos. Algunos besos que fueron inolvidables. El abrazo de mi padre. O un paisaje que siempre se quedará prendado en la memoria.

Porque a veces, para soñar, solo necesitamos abrir bien los ojos.

