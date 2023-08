'Crónicas perplejas': “La mejor forma de no aburrirse es teniendo una familia”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Dios egipcio del sol: Ra. Yo creo que es la única pregunta que he escrito bien en un crucigrama. No son lo mío. Me aturden tantas letras, tantas filas para arriba y para abajo. Sólo alguna vez he hecho, realmente aburrido, una de esas sopas de letras. Aunque cuando descubrí que también valían las palabras del revés, me desesperé. Qué manía tiene la gente con complicarlo todo.

Sudokus nunca he hecho uno. Ni sé cómo se hacen. A mí me pones un sudoku delante y es como cuando una vez, en una cita, una chica me llevó a cenar a un restaurante coreano. No hay cosa que dé más miedo que abrir la carta de un coreano y que no vengan fotos. Las posibilidades comer algo insoportablemente picante o imposible de pinchar con un tenedor son muy altas. Para una primera cita, mejor unas croquetas. En fin. Capaz es de que sudoku venga de sudar… la gota gorda, con tanto número.

Ya bastante tenemos con los crucigramas cotidianos. Seguro que os suenan. Aula matinal, salir corriendo para el trabajo, comer en el escritorio de un tupper que preparamos la noche anterior, llegar a tiempo para recogerlos del colegio. Dejar al pequeño en casa, llevar al mayor a las extraescolares, que toque la ITV, que toque el dentista, que traen un paquete al mediodía y hay que esperarlo en casa, que el supermercado cierra a las nueve y media y ya no queda leche, que llama el jefe pidiendo una cosa de última que mejor tener ya.

La mejor forma de no aburrirse es teniendo una familia. Cuando llegas a casa te tumbas en el sofá y en la cabeza flotan números y palabras. Para sopa de letras, mi cabeza cuando suena el despertador por la mañana. Y todo vuelve a empezar. Con ocho letras, dícese del hombre que está más estresado que el mecánico del los Transformers… ¿Con ocho letras? Agredano. Esta también me la sé.





