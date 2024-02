En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

La vida a veces nos pone a prueba. Nos obliga a empezar de nuevo. ¿Qué salvaríamos de un incendio? Nos preguntamos. La respuesta es: todo. Los recuerdos, las fotografías, todas aquellas cosas que no valoramos, pero que de repente nos parecen imprescindibles.





La vida en ocasiones se nos presenta así de exigente. Arrasa con todo. Me gusta la gente que no se lame las heridas. Me gusta la gente que avanza, sin más. Que tras la tragedia se remanga y tira hacia delante.

Hay días en los que uno duda. Hay días en los que creemos que el mundo se acaba. Pero de algún lugar oscuro sacamos fuerza. Hoy es viernes. Acaba la semana. Quizá no hayan sido los mejores días, pero aquí estamos, lanzándonos a la cotidianidad, con nuestros retos íntimos. Qué bonito es tener ganas.

Y seguir. Pese a las llamas, pese a la incertidumbre. Seguir. La vida no nos espera. Respetar a los que se fueron y, precisamente, por ellos, agarrarnos a nuestras rutinas. No malgastar ni un minuto. La existencia es un tesoro.

Tenemos un compromiso con nuestros días. Cuando abro los periódicos y leo sobre las tragedias, pienso: hay que seguir. Seguir con un entusiasmo infatigable. Porque cada día importa. Porque cada minuto es una oportunidad de felicidad y de futuro.

