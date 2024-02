'Crónicas perplejas': “Para mí la belleza de las ciudades está en la persona con la que viajo”

En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus "Crónicas perplejas".

Soy de los que piensan que la mejor improvisación es la que se prepara. Me cuesta deshacer el orden de los viajes. Soy de los que tienen los billetes con tiempo, eligen alojamiento con pausa o leen las críticas de los restaurantes antes de entrar a comer algo.

No me gusta ir a la aventura. No me gusta no saber a dónde voy. No tengo interés en dormir al raso. Y sé que me pierdo algo. Lo sé. Lo asumo. Pero soy un turista dócil, predecible, que va a donde tiene que ir.

Hablaba el filósofo Javier Gomá de un concepto que me gusta: la belleza sorprendida, y critica a todas esas ciudades demasiado conscientes de sí mismas y de lo que ofrecen al viajero. A veces hay que encontrar la hermosura de forma casi azarosa, de forma inesperada, saliéndonos de los típicos circuitos de guías con paraguas abiertos, padres entusiastas arrastrando a sus hijos adolescentes aburridos y grupos de japoneses taponando las salidas.

Para mí lo importante nunca es el dónde, sino el con quién. Y si estoy con la persona con la que quiero estar, me da igual cenar fagiano tartufato viendo la cúpula de Brunelleschi que comernos un sándwich de supermercado sentados en un escalón en la Via Datini.

Para mí la belleza de las ciudades está en la persona con la que viajo. El museo británico está bien, la orilla del río Sena está bien, pero nada de eso es comparable con sus gestos y con su sonrisa mientras ella me cuenta su día preparándose un té.





