‘Crónicas perplejas’: “A estas alturas de mi vida, no hay regalo que me ilusione más que un bizum”

Habla Antonio Agredano En esta sección de ‘Herrera en COPE’, Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus ‘Crónicas Perplejas’.

Primero me regalaron unas zapatillas de deporte. Luego me regalaron un chándal. Más tarde un libro llamado ‘Cómo comer sano para siempre’. Cuando se acercaba mi cumpleaños anuncié a todo el mundo que me había puesto a dieta, porque tenía miedo a acabar con una bicicleta estática en medio del dormitorio. O lo que es peor, un pase de seis meses para el gimnasio. Cuánto sufrimiento.