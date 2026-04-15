La jueza autoriza registrar el habitáculo descubierto en el antiguo chalet del principal sospechoso del caso Esther López

La jueza que investiga la muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid) ha autorizado la entrada y registro en el antiguo chalet de la familia del principal investigado. La decisión se produce después de que el nuevo propietario de la vivienda comunicara el hallazgo de una trampilla oculta en un dormitorio que conduce a un sótano, lo que ha llevado a la Guardia Civil a solicitar una nueva inspección ocular de la finca.

Inspección con plenas garantías legales

Aunque el actual dueño del inmueble había dado su consentimiento para la inspección, la magistrada ha formalizado la autorización de conformidad con el criterio de la Fiscalía. De este modo, la diligencia se podrá realizar con todas las garantías legales necesarias para el procedimiento.

Búsqueda de restos biológicos

La autorización judicial permite a la Guardia Civil llevar a cabo una inspección exhaustiva que irá más allá del sótano recién descubierto. Los agentes podrán realizar "comprobaciones y extracción de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda". Esto incluye la posible rotura de tabiques o falsos techos, la recogida de muestras para análisis en busca de restos biológicos y humanos, y la grabación de imágenes durante toda la actuación.

La inspección se llevará a cabo mañana a partir de las 9:00 horas. El operativo estará dirigido por el Equipo Central de Inspección Ocular (ECIO) de la Guardia Civil, en colaboración con el laboratorio de criminalística de la UIPJ de Valladolid y otras unidades de apoyo que se consideren necesarias.

La instructora justifica la medida al considerar que concurren los requisitos de proporcionalidad y necesidad para "ahondar en el hallazgo de algún elemento relevante para la investigación". Según la jueza, este registro es clave ante la gravedad del caso y la alarma social generada, y considera de "esencial importancia el posible hallazgo de material biológico o humano" para esclarecer los hechos.