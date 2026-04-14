Una trampilla oculta da un giro al caso de Esther López y frena el juicio

La Audiencia Provincial de Valladolid ha devuelto la causa sobre la muerte de Esther López al juzgado de instrucción. La decisión se produce tras recibir un oficio de la Guardia Civil que comunica el hallazgo de una trampilla de acceso a un sótano en el chalé que perteneció a la familia de Óscar S.M., el único acusado.

Una bodega subterránea, la clave del giro

El procedimiento, que ya estaba en la Audiencia para la celebración del juicio con jurado popular, regresa así a su fase de investigación. El detonante ha sido la comunicación de los nuevos propietarios del chalé, quienes informaron al Instituto Armado de la existencia de una trampilla que conduce a una especie de bodega subterránea. Este hallazgo podría resolver algunas de las incógnitas que todavía persisten en el caso.

La Fiscalía ha apoyado la medida, solicitando la "devolución de las actuaciones a los efectos de que se practiquen las diligencias de información suplementarias indispensables". Por su parte, la defensa del acusado ha restado importancia al descubrimiento, explicando que se trata de una bodega que el padre de su cliente clausuró hace años debido a inundaciones recurrentes.

La Guardia Civil, a la espera de la orden judicial

En este momento, la Guardia Civil se encuentra a la espera de recibir las instrucciones del juzgado para poder registrar la bodega y tomar muestras que puedan arrojar nuevas pruebas. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha confirmado que "el cuerpo está realizando su trabajo y debe aguardar a que se produzca el mandato correspondiente por parte del juzgado".

Sen también ha informado de que se ha procedido al "precinto de la zona que ha sido notificada tras el aviso" para asegurar el área. El avance de la investigación depende ahora de que la autoridad judicial decida si es necesario realizar una inspección ocular o pruebas periciales en la propiedad.

La investigación queda, por tanto, en una fase de espera hasta que haya novedades procesales. "No os puedo decir nada más, estamos un poco a la espera de que ocurra algo", ha concluido el delegado del Gobierno, insistiendo en la necesaria coordinación entre los cuerpos de seguridad y el poder judicial.