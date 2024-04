Xavier Colás, periodista expulsado de Rusia, en Herrera en COPE

Xavier Colás asistió a unas protestas en las que varias esposas de soldados rusos en el frente protestaban contra la guerra en Ucrania.

Xavier es, o era, uno de los encargados de contar lo que pasaba en Rusia desde Rusia, donde llevaba viviendo 12 años como corresponsal. Hasta que un par de agentes de la policía llamaron a la puerta de su casa y le dijeron que tenía que dejar de cubrir informaciones en este país.

Hace dos semanas, Xavier tuvo que meter doce años de vida en tres maletas durante una noche y regresar a España. Este martes ha estado en Herrera en COPE.

El periodista ha comentado que su salia comenzó a fraguarse el día que decidió ir a esa protesta: “En Rusia hace tiempo que no hay manifestaciones, están prohibidas. Ese día fueron detenidos periodistas. En ese caso concreto fueron a por nosotros”.

Xavier ha confesado que “cada vez que tienes que renovar el visado te pasa por la cabeza de que no lo hagan. Mis trámites fueron positivos, pero el último, que es el más farragoso, es donde me dicen que estaba en una lista de personas a las que no se les renueva el visado. Y mi visado caducaba al día siguiente. En Rusia si no tienes visado, emprenden acciones legales contra tí”

El corresponsal de El Mundo ha reconocido que hizo las malestas “comiendo pasta carbonara, con música bastante alta en los cascos y pensando en salir rápidamente del país. Ahora parece fácil. Pero Rusia tiene cerrados los cielos con el resto de Europa. Tuve la suerte de poder comprar de un día para otro un billete a un precio razonable para salir del país al día siguiente”

Xavier Colás, que ha publicado el libro “Putinistán”, ha explicado la deriva autoritaria de un país como Rusia: “Es difícil crear una sociedad civil y un sistema político desde una dictadura pero muy fácil crear una dictadura desde una democracia. En Rusia se necesita libertad. La disidencia rusa está amordazada, encarcelada o exiliada está esperando la muete de Putin o una pérdida de vigor físico para tener un papel en esa transición del poder”

Por último, este periodista ha reconocido que “intentaré volver a Moscú. Si he estado allí es porque me gusta Rusia. Pero ahora tengo que deshacer las maletas. Para mí y muchos de mis compañeros, Rusia es muy importante. Más que para muchos de los que se les llena la boca y no hacen nada por ese país”