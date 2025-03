El verdadero motivo por el que Donald Trump no puede conducir el Tesla que le ha comprado a Elon Musk

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos no ha dejado de ser protagonista de la actualidad. Este miércoles, el corresponsal de COPE en el país, David Alandete, analiza con Carlos Herrera las claves que marcan las últimas horas.

En primer lugar, ha puesto el foco en los aranceles que han entrado en vigor este 12 de marzo: "No ha hecho ninguna excepción, ha sido para todo el mundo. Ayer Trump se levantó, vio que Ontario, una de las muchas provincias de Canadá, había osado poner unos aranceles a la electricidad, cosa que molestó bastante al presidente de Estados Unidos, y anunció inmediatamente que los aranceles iban del 25 al 50%.

Hay que recordar, Estados Unidos y Canadá tienen un tratado de libre comercio y renegociado por Donald Trump en 2019. Pero desde hace media hora estos aranceles afectan también a España, y la primera ronda de aranceles al acero y al aluminio, que fueron del 25% al acero y del 10% al aluminio, en la Unión Europea, al país que más afectaron entonces fue a España.

Lo que pasa que desde entonces las empresas españolas han aprendido, algunas de ellas han abierto sedes en Kentucky, en algunos estados de aquí de Estados Unidos, y están logrando evitar estos aranceles, pero hoy es uno de los días en que después de muchos vaivenes acaban de entrar esos aranceles".

la relación de trump con elon musk

Alandete vivía en primera persona la escena entre Trump y Elon Musk, en la que el mandatario compraba un coche ante la prensa: "Por sorpresa, en la rueda de prensa de la portavoz le preguntamos por el apoyo que acababa de expresar en redes sociales trampa a Tesla. Realmente, como bien sabes, hay una crisis en Tesla, brutal, ha perdido el 50% del valor desde diciembre.

EFE Donald Trump y Elon Musk

Esto quiere decir que si tú compraste una acción en 2019 a finales, hoy, en 2025, te vale lo mismo, unos 200 dólares. O sea, han perdido muchísimo dinero los inversores.

También se está desplomando la fortuna de Elon Musk porque está relacionado con estos recortes y ha sido muy agresivo con algunos demócratas y con algunos que son héroes de guerra, algo que los americanos llevan muy mal".

De repente, la Casa Blanca parecía un concesionario: "Allí vimos cinco Teslas. Trump apareció con Elon Musk, el hijo de Elon Musk, que va a todos sitios, no sabemos cuándo va al colegio este niño, estaba por allí. Vieron los coches, se montó en uno de color rojo y dijo, lo voy a comprar.

Nosotros, le preguntamos, señor presidente, usted no puede conducir, el servicio secreto no le deja. Seguramente usted no ha conducido un coche desde los años 80, que siempre lleva conductor. Había por ahí una de las de prensa y le dice, para ti, te lo doy.

Y se lo dio a una chica que se llama Margo, que conocemos los de prensa, que es la que le lleva al Instagram. Ganó ayer un Tesla, bastante caro, unos 100.000 dólares por cierto".

Despidos en el departamento de educación

Por otro lado, Trump ha iniciado el despido del 50% de los funcionarios del Departamento de Educación: "Este departamento es el que menos funcionarios tiene de todo el gobierno de Estados Unidos. En realidad existe desde que Jimmy Carter lo creó en los años 70. Es un departamento que se encarga de que los exámenes sean todos por los mismos, de que haya ciertos estándares, porque este es un sistema verdaderamente federal.

Lo que pasa que siempre se ha asociado por parte de los republicanos a demasiado control gubernamental. Se ha ido limitando. Tiene 4000 empleados, no son muchos, pero es que anoche, por sorpresa, 2000 de ellos fueron despedidos de forma fulminante. Ya estamos casi en los 100.000 despidos del gobierno federal, que tiene 2 millones de empleados.

Y realmente lo que quiere hacer es cerrarlo. Como no puede cerrarlo, porque para ello depende del Capitolio, lo que está haciendo es recortarlo al máximo".