Valentín Bote: "Miles de empleados de hostelería se han quedado sin trabajo pero tienen el famoso contrato de fijo discontinuo, por lo que no se les contabiliza como parados"

El mercado de trabajo español ha registrado un comportamiento paradójico durante el mes de noviembre. A pesar de que se ha producido una destrucción de empleo con 14.358 puestos de trabajo menos, la cifra del paro bajó en 18.805 personas, situándose en el nivel más bajo para este mes desde 2007, con 2,4 millones de parados.

La clave: los fijos discontinuos

El director de Randstad Research, Valentín Bote, ha analizado estos datos en el programa 'Herrera en COPE', arrojando luz sobre esta aparente contradicción. Según Bote, la clave se encuentra en el sector de la hostelería, que "ha destruido mucho empleo durante el mes de noviembre". Esta destrucción no ha podido ser compensada por el crecimiento en otras áreas como educación, comercio o construcción, resultando en un saldo neto negativo de afiliados.

El fenómeno se explica porque miles de trabajadores de hostelería, al finalizar la temporada turística, se han quedado sin empleo. Sin embargo, la mayoría cuenta con contratos fijos discontinuos, por lo que al inscribirse como demandantes de empleo no son contabilizados como parados. "Esos trabajadores tienen los famosos contratos fijos discontinuos firmados, han ido a la oficina del de empleo, se han inscrito como demandantes de empleo, pero no se les contabiliza como parados", ha detallado Bote.

Este desajuste estadístico provoca que, mientras el paro registrado disminuye en 18.000 personas, los demandantes de empleo aumentan en 63.000 en paralelo, según los datos aportados por el director de Randstad Research.

Un mes malo para el empleo, pérdida de 18.000 empleos y, en paralelo, un aumento fuerte de los demandantes de empleo, aunque ahora no los contemos como parados" Marta Ruiz Analista económica

La radiografía completa del paro

Por su parte, la analista económica de COPE, Marta Ruiz, también ha señalado esta paradoja en el mismo programa. Ruiz ha recordado que no siempre que una persona abandona las listas del paro es porque ha encontrado un trabajo. Existen casos de quienes "desiste de seguir buscando por desánimo" o personas que entran en un curso de formación y, por tanto, ya no computan como parados.

De esta forma, aunque la afiliación media se mantiene por encima de los 21,8 millones de personas, la realidad es más compleja. Si se tienen en cuenta todos los demandantes de empleo, el paro efectivo supera los 3 millones. Además, Ruiz ha destacado un dato que refleja la calidad del empleo creado: solo el 17% de los contratos firmados en noviembre fueron fijos a tiempo completo.