Cuánto tardó el Papa en decir 'sí' a Herrera: la imagen que iba en el sobre con la petición de entrevista y que Francisco guardó

Eran las 7 y 35 minutos de la mañana cuando el Papa Francisco fallecía, a la edad de los 88 años. Así lo anunciaba un comunicado emitido por la Santa Sede , en la que expresaban que el pontífice había regresado a la Casa del Padre.

"Una vida dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados", según reza el comunicado de la Santa Sede en la que se comunica su muerte.

Con su partida, deja un vacío enorme en el corazón de los fieles , que lo han seguido, apoyado, y han rezado por él hasta el final. En COPE despedimos al que fue uno de los pontífices más queridos. Por eso, queremos recordar uno de los momentos clave que nos dejó.

Una entrevista para la Historia Una entrevista para la Historia Escuchar

El comunicador de COPE, Carlos Herrera, entrevistó al Papa Francisco en septiembre de 2021 en una de las conversaciones más importantes de Herrera en COPE desde que el periodista aterrizara en las mañana de la cadena. Pero, ¿qué ocurrió más allá de los micrófonos? ¿Quién comenzó a pedir al Vaticano la entrevista con el director de Herrera en COPE y quién lo conseguiría finalmente?

Toda una serie de interrogantes a los que da respuesta Andoni Orrantia en el podcast 'Una entrevista para la historia'. En él se explica que fue la corresponsal de COPE cuando Francisco fue nombrado, Paloma García Ovejero, la que realizó la primera toma de contacto con el Vaticano el 2 de febrero de 2016. “Yo le había transmitido el deseo de realizar esa entrevista, la verdad que varias veces al presidente del grupo”, explica el propio Herrera en el podcast.

La petición formal de entrevista al Papa

El director de Herrera en COPE asegura que fue Fernando Giménez Barriocanal quien envió la carta. “Luego ahí estuvo Eva Fernández, la corresponsal en Roma, que ha ido trabajándose el tema, preguntando en qué punto estaba la petición preguntaba, repreguntaba, se lo recordaba cuando tenía oportunidad al Papa, le enviaba cartas al secretario del Papa, al Papa...”

Explica el comunicador que ,cuando te diriges a alguien como Francisco, “las cosas van lentas y lógicamente llevan su tiempo”. La carta a la que hace referencia Carlos Herrera constaba de dos páginas, que iban acompañadas de algo más: una imagen de la Virgen de la Candelaria. La misma que el día de la entrevista Carlos entregaría al Papa la misma cuya hermandad en Sevilla cumple 100 años.

Herrera muestra al Papa la imagen de la virgen que acompañaba la petición

“Me consta que la recibió y me consta que estaba sobre su mesa y el desarrollo de esa carta fue seguida seguida y mirada con lupa, porque lógicamente es la entrevista deseada, no sólo por las personas que rodeamos normalmente en nuestro trabajo al Papa Francisco, es una entrevista que desearían hacer todos los periodistas de todo el mundo”, explica la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.

Las cartas previas a la entrevistas

De esa forma, la vía oficial para conseguir la entrevista del Papa se había recuperado teniendo a Carlos Herrera en COPE y, como explica Orrantia, ahora “quedaba reforzarla por cauces menos formales”. Por su parte, Fernández explica que para entrevistar al pontífice “hay que ser insistente pero no pesada, al menos es mi máxima”. Asegura que ella misma ha procurado en esos años “tener la delicadeza de no poner al Papa en un aprieto”, al que, reconoce, podía “haberlo hecho”.

Herrera llega en patinete a la entrevista con el Papa

“No me parecía el contexto, no me parecía delicado, yo he procurado en eso ser elegante y utilizar los medios adecuados”. Y es que, señala, por la vía oficial “ha habido muchas cartas” y, cuando la vía oficial quedó estancada, la corresponsal echó mano de “la vía extraoficial”. “Iintentando que llegaran cartas con paquetes de pastas, han llegado cartas con jamón en Navidad, de detalle de Navidad”. Eso sí, matiza, en ningún caso “para comprar al Papa, porque al Papa no se le puede comprar”.