"Tienen mejores sueldos y, sobre todo, más flexibilidad y teletrabajo, por eso el sector en el que menos bajas laborales se cogen es el de las telecomunicaciones"

Las bajas laborales en España han experimentado una subida de un 60% desde 2018, según el último dato aportado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Tal y como se ha analizado en el programa 'La Linterna' de COPE en la sección de economía con el periodista Iván Alonso, también ha aumentado un 15% la duración media de las bajas, hasta casi los 46 días, consolidándose como el segundo gasto más alto para la Seguridad Social después de las pensiones.

Las dolencias mentales, disparadas

Las incapacidades que más han aumentado son las de corta duración, de uno a tres días, y aunque las enfermedades más comunes siguen siendo las musculoesqueléticas y las respiratorias, el mayor crecimiento se da en las de salud mental. De hecho, son muchas las dolencias que pueden generar una incapacidad y no siempre se conceden a la primera, como se analiza en este artículo sobre las enfermedades que generan incapacidad.

Así lo ha explicado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, quien ha aportado un dato revelador sobre los problemas de salud mental: "La evolución de los trastornos mentales que presentan las mayores duraciones medias desde los 67 días en 2017 a los 98,5 días en 2024". Este aumento en la duración de las bajas supone un reto significativo para el sistema.

Trabajador de la construcción cansado descansando apoyado en un martillo en una casa en renovación

La AIReF pide más control al INSS

La autoridad que audita las cuentas públicas ha incidido en que la Seguridad Social no está haciendo el control suficiente sobre las bajas. Este desajuste genera situaciones complicadas, como la de autónomos enfermos a los que se les exige pagar incluso sin tener ingresos, como se expone en el caso de este trabajador por cuenta propia.

Desde la AIReF se propone una solución concreta para atajar el problema del absentismo injustificado. La recomendación es que "el INSS lo que tiene que hacer es un sistema de alerta que, cuando un trabajador tenga episodios reiterados, tenga duraciones superiores a las establecidas, indicios de que puede ser un caso de absentismo, entre en la inspección del INSS".

Mujer de negocios cansada con dolor de cabeza durante el trabajo nocturno en la oficina. Concepto de baja laboral

Flexibilidad y teletrabajo, la excepción

Un dato curioso que se ha puesto de manifiesto es la correlación entre la situación económica y el número de bajas: en épocas de crisis y paro, hay menos, mientras que suben cuando el contexto es más favorable. Además, se registran más bajas en empresas grandes que en pequeñas y, por sectores, en la sanidad y los servicios de salud, así como en actividades administrativas.

En el extremo opuesto se encuentra el sector de las telecomunicaciones, donde menos bajas se registran. Los motivos, según el análisis, son claros: "mejores sueldos y, sobre todo, más flexibilidad y más teletrabajo", un factor cada vez más valorado por los empleados y que incluso puede acabar en los tribunales si es denegado, como se informa en este caso sobre las solicitudes de teletrabajo.