Chema Martínez, atleta: "El error que comete casi todo runner principiante es no crear unas buenas bases, es decir, trabajar el gimnasio y la fuerza"

El atleta Chema Martínez ha vuelto a la sección de running de El Partidazo de COPE para compartir su sabiduría y experiencia con los oyentes. Junto a Juanma Castaño y Joseba Larrañaga, el experto ha desvelado algunos de los secretos mejor guardados para corredores de todos los niveles, desde cómo prepararse para una carrera hasta los errores más comunes que se deben evitar al empezar en este deporte. El madrileño destaca por encima de todo la importancia de una buena base física.

La casa por el tejado: el error del principiante

Escucha el #Km42 23-FEB-26 | #KM42, 'Running' con Chema Martínez #KM42 Running El Partidazo de COPE Escuchar

Preguntado por el error más habitual que comete un runner principiante, Chema Martínez lo tiene claro: la falta de una base sólida. "Posiblemente no crear unas buenas bases. Es decir, que, por ejemplo, trabajar el gimnasio, la fuerza, antes de ponerte a construir la casa por el tejado", ha explicado el atleta. Según Martínez, muchos corredores se obsesionan con su meta, como puede ser una maratón, y se olvidan de los pasos previos, que son cruciales. "El error es que todo el mundo va directamente al objetivo deseado y se salta los primeros pasos, que casi eso pueden ser los más importantes", sentencia. Es fundamental, por tanto, ganar velocidad y agilidad antes de afrontar grandes distancias.

El error es que todo el mundo va directamente al objetivo deseado y se salta los primeros pasos"

pixabay Una psicóloga desvela por qué los propósitos de enero son más difíciles de cumplir que los de septiembre

Claves para la competición y el cuidado

En cuanto a la preparación para una media maratón, Martínez recomienda aumentar la ingesta de hidratos de carbono de forma moderada. "Con 2, 3 días previos a la carrera, más que suficiente para garantizar que tenemos todos los depósitos de glucógeno, tanto muscular como hepático, llenos de sobra". El atleta insiste en que no es necesario alterar drásticamente la dieta habitual. Abordando problemas comunes, también ha ofrecido consejos para tratar una uña morada, un problema frecuente entre corredores: la clave es limarla y protegerla con esparadrapo para que crezca correctamente.

Con 2, 3 días previos a la carrera, más que suficiente para garantizar que tenemos todos los depósitos de glucógeno"

Media Maratón

Finalmente, el atleta ha abordado el aspecto económico del running, en concreto el gasto en geles energéticos. Chema Martínez ha reconocido que el coste puede ser elevado: "Si yo todos los días, cuando tengo series, tomo 1 o 2 geles. Las competiciones, si hablamos de maratones y todo, te vas a 3 o 4, pues sí que es cierto que al precio que están los geles...". Un gasto que, aunque pueda parecer menor, suma una cantidad considerable a final de mes para los corredores más dedicados, como ha comentado en otras ocasiones al hablar de la elección de las zapatillas.

Puedes volver a escuchar la sección completa de Chema Martínez en El Partidazo de COPE aquí, y también puedes consultar sus claves para elegir la zapatilla de running perfecta.