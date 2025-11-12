COPE
El sector bancario te cuenta la mejora de la financiación de los bancos y el crecimiento de la economía española

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?

La economía española crece y las empresas señalan la mejora de la financiación bancaria tanto para las pymes como para las grandes empresas que perciben la disposición de los bancos a conceder financiación, según el Banco de España. 

Hasta agosto, los bancos han concedido más de 380 mil millones de euros de nueva financiación… un 11% y en mejores condiciones que en otros países de la eurozona con créditos hasta medio punto más baratos en el caso de las pymes. 

 Y recuerda: el sector bancario, contigo. 

