El sector bancario te cuenta la mejora de la financiación de los bancos y el crecimiento de la economía española
¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?
La economía española crece y las empresas señalan la mejora de la financiación bancaria tanto para las pymes como para las grandes empresas que perciben la disposición de los bancos a conceder financiación, según el Banco de España.
Hasta agosto, los bancos han concedido más de 380 mil millones de euros de nueva financiación… un 11% y en mejores condiciones que en otros países de la eurozona con créditos hasta medio punto más baratos en el caso de las pymes.
