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La derrota de Orbán en Hungría resuena en la UE y agita el tablero político: "Putin y Trump pierden a su aliado más fiel en la Unión Europea"

El periodista José Antonio Zarzalejos analiza el nuevo escenario europeo, que deja a Putin sin su principal aliado y supone un aviso para VOX y una oportunidad para el PP

The President of the Tisza Party, Peter Magyar looks at the camera during his reply on his press conference in Budapest. The President of the Tisza Party, Peter Magyar - the biggest opposition of Viktor Orban and the Fidesz - arrived to one of the polling station (Hegyvideki Mesevar Ovoda) to vote and then he held a press conference to the Hungarian and the international media in Budapest.
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'El Sexto Sentido' del lunes 13 de abril con José Antonio Zarzalejos

Redacción Herrera en COPE

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El periodistaJosé Antonio Zarzalejos ha analizado en la sección ‘Sexto sentido’ del programa ‘Herrera en COPE’ las consecuencias de la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría. Según Zarzalejos, los resultados son de “gran alcance” en el orden internacional y tienen una “naturaleza estratégica” que va más allá de las políticas domésticas del país.

Golpe a la derecha radical en Europa

El partido de Orbán lidera el grupo parlamentario en Bruselas “Patriotas por Europa”, en el que se integra VOX y que suma 84 escaños. Zarzalejos califica el resultado como un “duro golpe para estas formaciones de derecha radical” y un “aviso para Abascal”. Con el cambio político, Hungría dejará de ser el principal punto de bloqueo en la Unión Europea para políticas que requieren unanimidad, como la fiscalidad, la política exterior, la defensa o la reforma de los tratados.

Putin y Trump pierden a su aliado más fiel en la Unión Europea"

José Antonio Zarzalejos

El analista destaca que “Putin y Trump pierden a su aliado más fiel en la Unión Europea”, refiriéndose a Orbán, cuyo fracaso impacta “de manera especial en la Casa Blanca” después de que el vicepresidente Vans hiciera campaña por él. Zarzalejos también ha señalado que el líder de Fides ha sido “la piedra en el zapato” de la UE, negando apoyo financiero y militar a Ucrania y siendo un “descarado amigo del Kremlin”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, charlando con los periodistas en la celebración de la Pascua en la Casa Blanca

EFE

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La derrota de Orbán, después de 16 años en el poder y tras haber consolidado un régimen iliberal, supone “un cambio estructural en la Unión Europea” según el periodista. Además, ha recordado que Hungría también pertenece a la OTAN, que vive un “momento crítico”. La única disidencia de menor envergadura que queda en la UE, según Zarzalejos, es la del gobierno de Eslovaquia.

La lectura en clave nacional

En clave nacional, José Antonio Zarzalejos considera que Feijóo “lo tiene muy fácil”, ya que TISZA, el partido de Péter Magyar, es de derechas y ningún diputado del parlamento húngaro es de izquierdas. Ha recordado que Orbán abandonó el Partido Popular Europeo hace dos años por desacuerdos con los populares alemanes y españoles, que pactan con los socialdemócratas en Bruselas. Por ello, “para Génova, la victoria de Amaijar es una buena noticia”.

En contraposición, Zarzalejos ha advertido que Sánchez “será mejor que ponga sus barbas a remojar”, aludiendo a una encuesta reciente del diario La Vanguardia. Según este sondeo, las derechas sumarían más de 200 escaños en España. La situación en Hungría, sumada a este contexto, funciona como un “aviso a los autócratas”.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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