Rodrigo Taramona, experto en IA, en Herrera en COPE: “Sirve para cualquier duda”

La inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas aunque no nos demos cuenta. Para hablar de ella, Rodrigo Taramona se ha pasado este martes para tomar un café con Alberto Herrera Eduardo Taramona.

Lo primero que ha recomendado a cualquiera que comience a utilizar la IA es “conocer la tienda de aplicaciones del móvil, que la gente se descargue alguna inteligencia artificial. Lo importante es familiarizarse con la inteligencia artificial. En lugar de invertir en cursos, lo mejor es preguntar a la inteligencia artificial. Sirve para cualquier duda”.

Taramona ha explicado que “lo bueno de la IA no son las respuestas, son las preguntas. Poco a poco vemos modelos que ya escuchan, hablan y ya empiezan a utilizar el tacto”.

Aún así, la IA “sigue teniendo 'alucinaciones'”, ha seguido relatando. “Utilizan muchas palabras y puede que te de respuestas incorrectas. Por ello, hay que darle contexto cuando se le pide algo”.

Rodrigo Taramona también ha hablado del papel del teléfono móvil como nexo de enlace con la IA. “Conviene entender el estado actual de la tecnología. Cuando salimos de casa, incluso en casa, lo que utilizamos el móvil. Pero utilizar el móvil es incómodo. Con unos auriculares, una gafas... le puedes decir dónde estoy, que me guie, que me recomiende un bar... Pero estos accesorios están todavía sin afinar. Así que de momento, no matemos al móvil”.

Por último, Taramona también ha explicado lo que significan los filtros burbuja o cómo la web decide lo que leemos. “El algoritmo busca que estemos más tiempo en las redes sociales. Con la IA y su capacidad de generar textos y fotos, estos filtros burbuja se pueden hacer más fuertes y hay que tener cuidado con ellos”.