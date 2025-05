Las reseñas de los colegios han desaparecido de Google y esta fue la 'chispa' que motivó esa decisión

Publicado el 28 may 2025, 13:06 - Actualizado 28 may 2025, 13:07

“Colegio terrible”, “profe nefasto”, “una pesadilla".

Seguro que alguna vez ha visto reseñas así en Google. Pues ya no más. Desde el 30 de abril, Google ha borrado todas las opiniones sobre colegios e institutos y bloqueado nuevas reseñas. Busca evitar que los centros salgan perjudicados por reseñas falsas o caducas. La chispa que encendió todo esto, es la denuncia del subdirector de una escuela en el Reino Unido.

Protestó públicamente y dijo que los comentarios antiguos distorsionaban la imagen real de los centros. Algunos centros aplauden la decisión. Otros no tanto: ya hay una campaña para que vuelvan.

Muchas familias y profesores defienden las reseñas como una herramienta útil para saber a qué escuela estás entrando. Nuestra compañera Bárbara Archilla nos cuenta más detalles en 'Herrera en COPE'.

Archilla, desde las puertas del Colegio Santa María del Carmen, en el distrito de Arturo Soria, nos cuenta que ese centro no tiene reseñas.

La medida no afecta a centros de educación preescolar o de nivel superior como universidades, o centros de formación

La intención es evitar campañas de desprestigio o reseñas muy antiguas que no reflejan la realidad actual de esos centros. O como dice literalmente la plataforma “por preocupaciones sobre la relevancia y veracidad de las reseñas antiguas o malintencionadas” para evitar que se infrinjan las normas.

Así pues, ni se pueden consultar, ni se pueden escribir nuevas. Esto afecta tanto a centros de educación primaria, como a Secundaria. Para algunos educadores va a suponer un reto de visibilidad y confianza online. Los Colegios que venían sufriendo comentarios negativos o poco veraces lo agradecen. Los Salesianos de España tienen una buena costumbre de contestar a todas sus reseñas.

Frente a esto, un grupo de familias han puesto en marcha una recogida de firmas a través de change.org para pedir al gigante tecnológico que reactive la pestaña al ser una «referencia» para los padres.

Muchos de ellos a la hora de elegir centro se dejan guiar un poco por esas reseñas, que en muchos casos son de otros padres a incluso de antiguos alumnos que cuentan en primera persona su experiencia y cosas tan valoradas como el ambiente, el trato humano, el nivel académico y en muchos casos gestión frente a casos de acoso.

La medida no afecta a centros de educación preescolar o de nivel superior como universidades, o centros de formación. Muchos insisten en que aunque tiene buena intención, la medida no es tan necesaria porque se sabe distinguir entre un comentario realista, de odio, o uno falso. Mientras tanto, ya no se pueden ver ni las buenas, ni las malas.