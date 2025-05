La fórmula de un experto para solucionar el problema de la vivienda que sufrimos en España: mira a estas zonas del país

Publicado el 28 may 2025, 09:53

El problema de la vivienda en España es una cuestión muy comentada en los últimos tiempos.

Queremos reflexionar sobre ello en 'Herrera en COPE' con Sergio Nasarre Aznar. Es experto en vivienda y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

Al comienzo de su charla con Herrera, ha hablado sobre la ley de vivienda y si realmente es efectiva.

Cuenta que el problema es estructural y que "llevamos 18 años así, desde la crisis financiera mundial. Se han hecho políticas contradictorias. Cada autonomía ha ido por su cuenta. Esta maraña de normativa ha llevado a una situación de inseguridad jurídica y desconocimiento del sistema que no ha generado ninguna confianza para que el mercado funcione como antes de 2007 ni que la vivienda pública arranque de verdad".

Esto ha provocado que los ciudadanos "no puedan comprar ni alquilar". ¿Y a qué se debe que el precio del alquiler haya aumentado 4 veces más que el salario?

Responde en 'Herrera en COPE' que en 2007 se produjo una demonización de la "construcción y la propiedad privada. Entonces, a los pocos años, sobre 2016, empezó la burbuja del alquiler. Ahí se encuentran las familias divorciadas, los jóvenes que empiezan, los extranjeros y todos compiten por un mercado que era pequeño, pero que ha aumentado 5 puntos porcentuales porque, a partir de la clase media hacia abajo, se les ha impedido comprar".

Desde 2016, denuncia, no se ha implantado ninguna medida que haya funcionado. Los modelos que se implementaron más tarde, 2019 y 2023, no tienen "ninguna referencia europea de modelo funcional".

El experto, por otro lado, dice que "la inseguridad jurídica provoca la huida de muchos propietarios. Venden esas propiedades o las alquilan a nivel turístico. En estos últimos 2 años, donde no hay control de rentas, se ven con la mínima posibilidad de que esto pueda llegar a pasar. Esa huida es clarísima".

Nasarre dice que en Barcelona se están alcanzando hasta 800-900 euros por una habitación. Una situación ya insostenible por esa reducción enorme de la oferta. Ahora, "los pretenden regular, ya hay un proyecto de ley encima de la mesa. Quieren equiparar precios y condiciones entre los precios de temporada, precios residenciales y precio por habitación".

Subir impuestos, como plantea el Ejecutivo por las viviendas vacías, ¿incentiva que se alquile ese inmueble? Lo tiene claro. Responde que no porque "todas estas medidas son un copiar-pegar que se han implementado en Cataluña y no han funcionado para nada. No hay ningún patrón que demuestre que consigue animar a los propietarios a sacar viviendas al mercado".

"EN CATALUÑA LLEVAN YA 10 AÑOS CON LA PROPIEDAD COMPARTIDA"

Incide en que hay que derogar la ley de vivienda. Para desencallar el problema que sufrimos en España, desgrana algunos aspectos. "Ya es el Estado quien controla la propiedad de nuestras viviendas y esto no lo impugno nadie. En segundo lugar, el que quiere entrar al alquiler va a ser cada vez peor y se está bendiciendo la okupación como forma de vivienda. Todo esto puede dar un poco más de aire". Por eso, propone a la regulación original que era "más equilibrada y con reglas más conocidas. Eso es a cortísimo plazo y lo que tendrían que hacer".

A medio plazo, propone la diversificación de la tenencia de la vivienda. Las opciones ya no son comprar o alquilar. Por ejemplo, en Cataluña llevan 10 años con la propiedad compartida "y los propietarios no se sobreendeudan con grandes hipotecas".

Y por último, más a largo plazo, "generar oportunidades en todas partes de España. Hay puntos del país con problemas muchos menores en vivienda. Hay que decirles a las jóvenes las oportunidades que se encuentran en puntos de la España vaciada. Es un reto de país"