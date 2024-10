La reacción de Carlos Herrera a la caída de Mario Vaquerizo en pleno concierto en Cáceres: "El problema..."

El pasado fin de semana, Mario Vaquerizo tuvo un susto. También las personas que disfrutaban de un concierto suyo en Cáceres. ¿El motivo? Una aparatosa caída. El artista sufría una caída del escenario en el que actuaba este pasado sábado en el Festival Horteralia.

El accidente se produjo en el transcurso de la actuación del artista junto a su grupo, Nancys Rubias, quienes figuraban como cabezas de cartel del festival celebrado los días 18 y 19 de octubre en el Recinto Ferial de Cáceres.

"Lamentablemente, no se encuentra en condiciones de subirse al escenario y el resto de Nancys tampoco", publicó en sus redes sociales la organización del evento, tras señalar que la caída accidental había sido "aparatosa".

Durante la sección 'Lo que hace ruido', de 'Herrera en COPE', María José Navarro se ha hecho eco de lo ocurrido y Carlos Herrera ha hablado sobre ello.

Navarro ha recordado que "cayó desde una plataforma giratoria en Horteralia, en Cáceres". El problema, en palabras de Carlos Herrera, "es cuando cae al foso. Yo tuve una caída de estas este verano".

"Te puedes hacer un daño... sigue ingresado, pero las Nancys agradecen las muestras de cariño y de respeto. Es que perdió el conocimiento y todo", recuerda María José Navarro en 'Herrera en COPE'.

Por otra parte, la colaboradora de 'Herrera en COPE' ha denunciado que en redes hay malos comentarios. Tanto que, Óscar Puente, ha salido en defensa de Mario Vaquerizo. "Que una persona se caiga y acabe en el hospital no tiene ninguna gracia. Pronta recuperación para Mario Vaquerizo", escribía Puente a través de su perfil de X.

Sea como fuere, le deseamos una pronta recuperación y nos alegramos de que la caída haya quedado finalmente en un susto.

ASÍ FUE LA ÚLTIMA ENTREVISTA DE MARIO VAQUERIZO EN COPE

Recordamos la última entrevista de Vaquerizo en COPE. Entre otras cuestiones, descubrimos que fue compañero de María José Navarro en ''Al sur de la semana'', un programa de fin de semana de COPE. ''Somos obreras mediáticas'', comentaba en nuestros estudios centrales.

Vaquerizo venía a presentar ‘Orquesta Nancy’, el último trabajo de Nancys Rubias. La banda nació en 2004 y este es su sexto disco. No se trata de temas propios, sino que recogen 19 versiones de canciones muy típicas de las orquestas de verano.

Llevaban cinco años sin grabar y han optado por las versiones. Un repertorio que es como Mario: ''Yo soy para todos los públicos, no soy nada sectario''. Para él, su orquesta es servicio público que van de pueblo en pueblo, de verbena en verbena. ''Entretener no es algo que yo fuerce, sino que sale de forma natural. Y me gusta que me entretengan'', añadía.

Canciones como 'El rey del Glam', temas de Bowie y Kiss... sobre todo españolas. ''Venimos del circo. Nos gusta una imagen, una puesta en escena y buenas canciones''. Sin embargo, el estilo de las Nancy Rubias no es lo ordinario, y es que no tocan con instrumentos en directo, van con música grabada. Por eso se les dice que están fuera de la industria. ''La industria está bien, pero también se vive bien al margen de la industria, porque te da seguridad''. Y en esto, Mario está creando escuela.

Vaquerizo no ha rehuido los charcos que le ha propuesto María José Navarro, especialmente el anuncio que hizo para Madrid. ''Madrid es la mejor ciudad del mundo. Nadie te pregunta de dónde vienes. Habría hecho el anuncio para cualquier partido político''. Y con sus haters, tiene claro que hay mucho sectarismo en la opinión, aunque le beneficie en redes sociales. Puedes disfrutar de la entrevista aquí. ¡No te la pierdas!