La reacción de Antonio Naranjo al alegato de Iñaki Williams contra el racismo y la ultraderecha: "Me parece increíble"

Es noticia el nuevo capitán del Athletic de Bilbao. Ha hecho una defensa de la inmigración durante su presentación para el puesto con un mensaje final sobre la ultraderecha.

"Poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día. Y ser una de las referencias, no solamente en Euskadi, sino en España, es importante para nosotros. Tanto Nico, como yo, como los chicos jóvenes que vienen. Somos gente de familias muy humildes. Parece que está de moda la ultraderecha y los que tenemos voz intentaremos seguir trabajando y callando bocas", decía el capitán del Athletic de Bilbao.

Antonio Naranjo, colaborador de 'Herrera en COPE', se ha pronunciado al respecto. Naranjo ha asegurado que "cualquier mensaje contra el racismo es saludable y si lo dice una persona que seguramente lo ha sufrido, pues hay que ponerse detrás de bien".

Ahora, matiza que "le parece increíble que Iñaki Williams dé un brochazo general según el cual, toda preocupación social por la inmigración obedece a que los españoles son de ultraderecha y racista. No es así. El español acepta de buen grado la inmigración regulada porque ha sido un pueblo inmigrante. Lo que no acepta son las consecuencias de una inmigración irregular que también perjudica a los propios migrantes".

Por eso, el colaborador cree que no podemos esperar "sesudos análisis profundos de un futbolista. Los españoles no son racistas, aunque habrá racistas en los campos de fútbol y los bares. Lo que tienen miedo es a algo que cualquier persona, incluyendo a alguien como Iñaki, debería decir. Que son los estragos de no regular esto por el bien de la sociedad de acogida".

más detalles de la comparecencia de iñaki williams

Te desgranamos más detalles de las palabras de Iñaki Williams ante los medios. Entre otras cosas, aseguró que el de capitán le "llega en un momento de madurez muy bueno", para el que se siente "preparado" después de haber aprendido de "grandísimos profesores" como Carlos Gurpegui, Iker Muniain y Óscar de Marcos.

"¿Quién me lo iba a decir cuando llegué al Athletic en juveniles? Fui quemando etapas y hoy soy el primer capitán. Es una alegría inmensa. A base de trabajo, esfuerzo y humildad he podido conseguir mis sueños y ahora lo afronto con mucha madurez y con muchísimas ganas", confesó.

Instagram - Iñaki Williams Iñaki Williams, tras la renovación de su hermano Nico

Desde ese nuevo papel, Iñaki transmitió que en el vestuario encaran "con ambición", pero "manteniendo el perfil bajo y siendo humildes", un reto "muy ilusionante" como es el regreso a la Liga de Campeones.

"En Bilbao había muchísimas ganas de que volviese a sonar el himno de la Champions en San Mamés. La Copa evidentemente es algo muy importante para todos que nos ha dado mucho en los últimos años y el camino de la Liga que es lo que hace que estés en lo más alto. Pelear por Europa como estos últimos años es lo que te hace crecer como club y es el camino a seguir", apuntó sobre los objetivos de la temporada.