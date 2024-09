Va por primera vez al gimnasio y no puede creer lo que hace su mujer en la puerta: "Quería hacerse invisible"

Hay días que da muchísima pereza el gimnasio. Estos días que estamos volviendo, es un buen momento para comprobarlo. Da pereza incluso apuntarse.

Puede uno encontrar una motivación extra para ir: el médico, los análisis, los pantalones, ese vestido en el que no entras. Cristian Peña se ha apuntado al gimnasio estos días. Su motivación se llama Yamila, su mujer. Y está tan entregada a animarle, que se ha hecho viral por su manera de alentarle a las puertas del suyo.

Son de Córdoba, Argentina, y ya son conocidos de sobra en redes. Y todo por el ímpetu de Yamila, que se llevó hasta al hijo que tiene con Cristian para apoyarle a voces, en plena calle, a la vista de todos. Cristian, lógicamente, quería en ese instante hacerse invisible, pero, a la vez, lo estaba pasando de lo lindo.

Luego supimos que Cristian tiene una hernia, que hasta hace poco no podía casi caminar, y que Yamila quería devolverle todo el apoyo que su marido le brindo cuando ella pasó por un mal momento.

Mujer apoya a su marido para ir al gimnasio

Miren, el amor y el humor forman una combinación fabulosa. A Cristian y Yamila les funciona, lo han entendido así. Se ríen juntos. ¿Qué más se le puede pedir a una pareja para que dure?

el ejercicio físico que practica pablo motos para no engordar sin ir al gimnasio: lo cuenta él mismo

Con la vuelta de las vacaciones, son muchos los que quieren ponerse en forma. Por eso, rescatamos el ejercicio físico que usaba el presentador Pablo Motos para no engordar... ¡y sin ir al gimnasio! Él mismo lo contaba. Aunque, antes que nada, ya te adelanto que era una práctica muy dura.

"Voy a hacer lo que yo llamo el quita-tripas", indicaba el comunicador antes de iniciar el ejercicio. Para su realización, Pablo Motos se fue al lado de una montaña con un importante relieve y que pretendía escalar. "Son todo cuestas. Haré sprints de 100 o 200 metros, según vaya pudiendo, y me subo la montañita y a casa".

Al ejercicio al que se estaba enfrentando Pablo Motos en aquella lluviosa jornada también es conocido como el método HIIT o de intervalos. Se trata de un entrenamiento de ráfagas rápidas e intensas que buscan aumentar el ritmo cardiaco de las personas que lo practican.

Este ejercicio acelera el metabolismo y hace quemar muchas más calorías que en otro deporte, y sin tener que acudir al gimnasio. Además de facilitar la pérdida de peso, también sirve para mejorar la capacidad cardiovascular y el funcionamiento del sistema respiratorio. También regula el nivel de azúcar en sangre y la presión arterial.

Pablo Motos es una persona que se cuida mucho, y que sigue diferentes rutinas, entre ellas una para controlar el sueño. "Antes de dormir me pongo unos cables, unos 36 que me conecto a las manos y los pies. Es un neuroestimulador no invasivo y vivo feliz".

Motos explicó, también hace un tiempo, que sigue este tratamiento para evitar los dolores de cabeza, una práctica que puede parecer costosa para muchas personas, pero que el presentador de Atresmedia ha incluido a su rutina diaria, junto a otras prácticas que le permiten lucir un estado de salud muy favorable cada vez que tiene la oportunidad en redes sociales.