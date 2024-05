La emotiva declaración de amor de Chris Hemsworth a Elsa Pataky que se ha hecho viral: "Sin cesar"

Nunca o, al menos, pocas veces, una declaración de amor y agradecimiento había dado para tanto. Para tanta envidia cochina o de la buena y para tanto debate. Resulta que el actor Chris Hemsworth, Thor o, como es conocido en España, "el marido de la Pataky", recibió hace unos días un homenaje en el Paseo de las Estrellas de Hollywood, donde ya tiene una con su nombre. Bien, ahí mismo, quiso el australiano dedicarle unas palabras a su mujer que, en principio, sonaron a ambrosía.

"Quiero agradecer a mi preciosa mujer, que ha estado aquí casi toda mi carrera a mi lado, animándome y apoyándome sin cesar. Y no se me escapa que ella dejó de lado sus propios sueños para apoyar los míos. De nuevo, estaré siempre en deuda contigo y con el hecho de que nada de lo que hago, ninguno de estos momentos, las ocasiones especiales, todos estos eventos, nada de ello es especial sin ti a mi lado".





Oye, pues cuando a casi todo el mundo le había parecido precioso el detalle, resulta que ha salido el ejército de puntillosos de guardia para decir que el discurso denota egoísmo y que les parece triste porque no es ella la que tiene que sacrificar sus sueños, sino que deben apoyarse mutuamente para conseguir ambos los suyos. Líbreme Dios de creer que para que una pareja funcione uno de los dos, especialmente la mujer, tenga que dejar su carrera, es más, aquí somos unas cuantas que no hombrecito tenemos para no elegir, pero a veces deberíamos preguntarnos entre nosotras si esto de la sororidad lo hemos entendido correctamente.

Si Elsa Pataky o cualquier otra tipa decide libremente acompañar a un señor en sus cosas y amoldarse a ese camino, es innecesario darle lecciones de nada a nadie. Por cierto, el que sale ganando es Chris Hemsworth, con todo, todo, todito todo, lo que es ese hombre.