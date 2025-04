La reacción de Paco González al once del Real Madrid en la final de la Copa del Rey: "Dos cosas que no se esperaba a principio de semana"

Real Madrid y FC Barcelona se miden este sábado en la gran final de la Copa del Rey que comenzará a las 22:00h en La Cartuja de Sevilla

once del real madrid

Tal y como ya adelantó nuestro compañero Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE de este pasado viernes, el francés Kylian Mbappé será suplente en la final de la Copa del Rey, aún dolorido por un esguince de tobillo que le impidió jugar los dos últimos partidos del Real Madrid.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Mbappé se retira lesionado del Real Madrid - Arsenal.

El dolor que aún siente Mbappé en el tobillo derecho, lesionado en la vuelta de cuartos de final de la 'Champions' ante el Arsenal, dejó al delantero francés fuera del equipo titular. Ancelotti apostó por una delantera brasileña formada por Rodrygo Goes y Vinícius.

El técnico madridista ubicó a Fede Valverde en el centro del campo, pasando a jugar con cuatro medios con la entrada de Dani Ceballos junto Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham. Mendy, que no juega por una lesión muscular desde el 12 de marzo y regresa directo al once para encargarse de la marca de la estrella blaugrana Lamine Yamal.

El Real Madrid inicia la final de la Copa del Rey con: Courtois; Lucas, Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Fede Valverde, Ceballos, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

la opinión de paco gonzález

Al conocer el once oficial de Carlo Ancelotti, el director y presentador de Tiempo de Juego Paco González valoró así los elegidos por el técnico italiano: "Dos cosas que no se esperaba a principio de semana. Un francés que falta, que es Mbappé, porque todos pensábamos que iba a llegar, y un francés que llega, y que todos pensábamos que no iba a jugar de titular, como es Mendy"

"Pero bueno, al quedarse sin Camavinga, pues prefiere, en teoría, la seguridad defensiva de Mendy que a Fran García contra Lamine", concluyó Paco con su exposición.

Cordon Press Camavinga ayuda a Mendy a atarse las botas durante el partido de este miércoles en el Metropolitano.

