Pilar Cisneros actualiza la situación que se vive en Barajas en el tercer día de huelga de vigilantes en los controles de seguridad: "Se roza casi la normalidad"

Pilar Cisneros actualiza la situación que se vive en Barajas en este tercer día de huelga de vigilantes en los controles de seguridad. "Se roza casi la normalidad. No hay prácticamente cola ante estos controles que dan acceso a la zona de seguridad donde me encuentro", relata en 'Herrera en COPE'.

Así, da más detalles, explicando que hay "bastante gente, pero va muy ligera esta cola. Ahora, aproximadamente, en 20 minutos se pasa el control de seguridad. Los viajeros no se fían". Es el caso de Lucía y Rosa. Dos jóvenes que han acudido con tres horas de antelación. Van a Dublín y no quieren perder el vuelo, "sino sí que empieza la aventura de verdad", cuenta una de ellas a Pilar Cisneros.

Según los datos facilitados desde Aena, las colas están fluyendo mejor hoy que en días anteriores y el punto con más tiempo de espera es el control de la T4, con "alrededor de 20 minutos". La situación está mejor en el resto de las terminales, añaden.

EFE Barajas

Los tiempos de espera llegaron a los 90 minutos durante la jornada de ayer y la de anteayer, lo que provocó que, según Iberia, unos 1.900 pasajeros perdieran los vuelos que debían coger.

Según ha explicado Trablisa, encargada de los controles de seguridad de pasajeros y equipaje de mano en Barajas, son 21 los trabajadores de los más de 850 que velan por la seguridad del aeropuerto quienes han convocado una huelga que la empresa pide que se declare ilegal "por defectos formales y materiales" y porque coincide con la huelga de trabajadores del Grupo Sureste, encargado de la seguridad del equipaje en bodega.