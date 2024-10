Pérez-Reverte desvela la sorpresa que se llevó con Carlos Herrera al ver cómo iba vestido en una entrevista en Sevilla

El periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte es uno de los más prolíficos de la literatura española de las últimas décadas, habiendo escritor más de 30 novelas, siendo la primera 'El húsar', publicada en 1986. Precisamente un año antes, confiesa, ya conoció a Carlos Herrera, comunicador de COPE, y padre de Alberto Herrera, que le entrevistó este jueves con motivo del lanzamiento de su último libro: 'La isla de la mujer dormida', que cuenta la historia de dos espías en el contexto de la Guerra Civil española.

Pérez-Reverte

Además de historia y de literatura, el escritor tuvo un momento para sincerarse con Alberto Herrera sobre cómo es la relación con su padre y director de Herrera en COPE, del que asegura recordar una anécdota durante una entrevista en COPE Sevilla. Un día en el que Pérez-Reverte asegura haberse quedado de piedra al ver cómo iba vestido el comunicador, con el que guarda una bonita amistad.

Pérez-Reverte y la ropa de Herrera

En un momento de la entrevista Alberto sacó a colación un tema de conversación que suele mantener con su padre: “Fíjate, una cosa interesante que hablo con él muchas veces, es que él me dice, yo ya me he salido del cuadro. Es decir, yo ya lo veo fuera del marco”, comentaba el presentador en referencia al 'marco' de la información y el debate político diario e intenso. “Y eso creo que es una ventaja, porque tener que estar con la cabeza metida en los periódicos todos los días y no saber controlar la temperatura es peligroso”, añadía.

Así, el escritor le interrumpía para preguntarle: “¿tú sabes que una vez me entrevistó en pijama”, lo que sorprendió al hijo del comunicador: “¡Qué dices! ¿Cómo que te entrevistó en pijama?” El escritor contó entonces la historia: “estaba en Sevilla yo, hace muchos años ya. ¿Te acuerdas que teníais la casa cerca del Hotel Colón? Pues es mi casa en Sevilla cuando voy desde hace mucho”, comenta.

“Me dijo “Arturo vente que te hago una entrevista”. Me voy para allá, y está en pijama el tío ahí, sentado con el desayuno”. Una anécdota que hizo estallar a los dos en carcajadas en directo. “Me senté y le dije '¡qué morro tienes!'. Y me hizo una entrevista en pijama”. Algo que, reconoce el novelista, nunca le había pasado en toda su carrera.

“¡Tiene muy poca vergüenza!”, bromeaba el propio Alberto, a lo que le corfimaba Pérez-Reverte que “muy poca, ninguna, ninguna”. Eso sí, asegura el escritor que la entrevista fue magnífica. “Cuando hacía entrevistas todavía, cuando se molestaba, cuando trabajaba, ahora deja que trabajéis otros”, bromea.

La Guerra Civil

Sobre la situación social en España, el escritor señala en Herrera en COPE que “tendemos a pensar que hay una línea que separa un bando de las cosas, blanco o negro, azul o rojo, amarillo o verde, feminista, machista, republicano o monárquico o lo que sea”. Pero, para el novelista, el mundo no es así. Recordaba que, más allá de la documentación y los libros, tanto su padre como su abuelo lucharon en la Guerra Civil: “la hicieron y perdieron”. “O sea, me la contaron ellos”, explica.

“Entonces, la Guerra Civil no fue lo que nos lo cuentan, fue otra cosa mucho más compleja”, subraya. “Mientras que a niveles ideológicos altos tienes claro todo (república teóricamente buena y franquismo teóricamente golpista o perverso), a la hora de acercarte a los seres humanos la cosa cambia”, matiza el escritor de 'La isla de la mujer dormida' con Alberto Herrera.