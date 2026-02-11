Quique Sánchez Flores da sus tres candidatos para la portería de España en el Mundial 2026: "Me llevaría tres que son muy buenos, pero si fuera Luis de la Fuente tendría muy claro quién sería mi titular si tuviera que jugar mañana"

El debate por la portería de la Selección Española está más abierto que nunca a las puertas de un año de Mundial. En el programa 'El Partidazo de COPE', el director Juanma Castaño preguntó a uno de sus colaboradores sobre su elección personal para defender el arco de España, una cuestión que genera multitud de opiniones entre los aficionados.

La lista de tres con una ausencia notable

El experto no dudó en dar sus tres nombres predilectos a día de hoy. Para él, la convocatoria debería estar formada por Unai Simón, Joan y Raya, dejando fuera a otros guardametas en gran estado de forma. "Para mí serían Unay, Joan y Raya, probablemente", afirmó.

La ausencia más destacada en esta selección es la de Álex Remiro, portero de la Real Sociedad. A pesar de no incluirlo, el analista dedicó unas palabras de elogio para él: "Con todo el respeto y el cariño a Ramiro, que me parece que es un pedazo portero espectacular" y añadió que "lo está haciendo increíble".

Unai Simón, el portero titular

Al ser preguntado sobre quién sería el titular si hubiera un partido mañana, el colaborador señaló a Unai Simón. Argumentó que, si él fuera el seleccionador Luis de la Fuente, optaría por el guardameta del Athletic Club "para no andar desestabilizando", ya que "no veo grandes diferencias y, una vez establecido un orden, ¿para qué cambiarlo?".

A pesar de inclinarse por Simón para la titularidad, el experto insistió en que el orden de preferencia le parece secundario. El motivo es que considera que "todos son muy buenos", una afirmación que subraya la alta competencia y el gran nivel que existe actualmente en la portería de la Selección Española.