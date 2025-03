El nombre con el que se refieren al Martes de Carnaval alrededor del mundo y por qué no es tan conocido en España

Este 4 de marzo se celebra lo que en España conocemos como Martes de Carnaval. En su sección habitual, Javier Rioyo ha compartido con Carlos Herrera algunas anécdotas relativas a esta jornada, además de escuchar algunas de las chirigotas más destacadas del carnaval de este año.

Fuera de nuestras fronteras, este día es conocido como Mardi Gras, que en francés significa 'martes gordo'. Es el día anterior al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, y la jornada de antes al día en el que en carnaval se celebra el llamado entierro de la sardina.

"Así se llama en casi todo el mundo, aunque nosotros lo llamamos martes de carnaval", ha puntualizado Rioyo en 'Herrera en COPE'. Además, "es el día que se permite comer la grasa, acabar con lo que tengamos en el frigorífico de grasa, de bebida, festivo".

Mardi Gras hace referencia a la tradición de comer y celebrar antes del inicio del periodo de ayuno y penitencia. Tradicionalmente, este día las personas solían disfrutar de comida sabrosa y festiva, especialmente carnes y otros alimentos que no se tomarán durante el periodo de Cuaresma.

La celebración se asocia especialmente con lugares como Nueva Orleans, donde se realizan desfiles, bailes y otras festividades.

¿Por qué en España no lo llamamos mardi gras?

En nuestro país, el término Mardi Gras es menos conocido simplemente por una cuestión cultural. Se trata de una expresión francesa y el Carnaval en España tiene una tradición más vinculada a la cultura ibérica, con costumbres locales que han prevalecido durante siglos. Así, en lugar de adoptar el término francés, en España se prefiere hablar del Martes de Carnaval.

La razón de esta diferencia radica en las raíces históricas de cada país. Aunque el Carnaval tiene orígenes europeos, cada nación ha adaptado la fiesta a su propia identidad cultural.

El carnaval de cádiz

"En Cádiz, sigue la fiesta, sigue el carnaval. Hoy es un día especial, yo hoy os invitaría a unos churritos en La Marina o en La Guapa.

Luego me daría una vueltecita por el mercado a ver que compramos, que seguro que cae algo apetecible y seguiríamos dando una vuelta por ese Cádiz que tú conoces tanto, por el que a mi me encanta ir sin destino seguro porque sé que al final siempre me voy a encontrar con el mar", ha continuado Rioyo.