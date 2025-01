El meteorólogo Maldonado avisa del fenómeno atípico que llega al sur de España con la borrasca Gabri: "No es habitual"

Cada viernes, José Antonio Maldonado desgrana la previsión del tiempo en 'Herrera en COPE'. En esta ocasión, ha empezado destacando algunos hechos de los últimos días.

"La meteorología tiene cosas relevantes. Empezando por lo que ha ocurrido los primeros días de la semana, aparte los bancos de niebla, lo más significativo han sido las numerosas heladas, que han dado lugar a un ambiente típico invernal.

Los valores mínimos que se han registrado se han dado en otras ocasiones, es decir, no ha habido mínimas que no tuvieran precedentes otros inviernos. Por ejemplo, en Ciudad Universitaria se han registrado en estos días 3 grados bajo cero, pero el récord está en -10.

También en esta situación hay que resaltar que ha habido distintas zonas en las que ha habido inversión térmica solamente un ejemplo ayer la mínima en Reinosa, que está a 870 metros de altura, fue de 3,5 positivos mientras que en el aeropuerto de Santander que está prácticamente al nivel del mar fue de 0 grados.

Por otra parte, ha nevado en algunas comarcas de Cataluña, de Baleares y de la Comunidad Valenciana".

La previsión del tiempo

En este punto, ha comenzado a desgranar la previsión del tiempo. Para este viernes "se observa que se están produciendo precipitaciones en la Comunidad Valenciana y en Baleares debido a la proximidad de una borrasca mediterránea que se llama 'Gabri' y que en las próximas horas pueden dar lugar a chubascos fuertes en la provincia de Valencia y en Alicante, además puede nevar en el interior de Castellón y en Mallorca.

Está helando en muchas comarcas del interior, aunque son menos numerosas en intensas que en días anteriores y hay calima en Canarias".

De cara al sábado "ya empieza a cambiar la situación, tenderá a retirarse poco a poco esa borrasca aunque todavía habrá chubascos en Baleares, en las demás regiones no tiene despegados por la mañana, pero se está aproximando un frente atlántico y puede llover en Galicia y seguirán registrándose heladas en ambas mesetas y en los sistemas montañosos".

CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS Lluvia

Mientras que el domingo "la borrasca 'Gabri' todavía puede afectar a Baleares, pero lo más significativo es que el frente de mañana sábado, que entrará por Galicia, se irá extendiendo por toda la península produciendo precipitaciones más abundantes en las regiones de la vertiente atlántica y no es previsible que lleguen a la costa mediterránea".

¿Nevará en Sevilla?

Por último, Maldonado ha explicado dos detalles que son un tanto llamativos: "Ese frente se va a encontrar con un ambiente muy frío al principio y pueden producirse nevadas en cotas en las que no es habitual. Esta situación me recuerda a la que produjo en Sevilla una nevada importante el 12 de febrero del 1954, con esto no puedo lanzarme a la piscina y decir vaya a nevar en Sevilla, pero tampoco me llevaría las manos a la cabeza.

El último asunto relevante es que este frente puede decirse que abre la veda porque se ve una profundísima borrasca en el atlántico que tiene pinta de que se va a acercar a la península, por lo que de confirmarse la semana que viene sería lluviosa generosamente en gran parte de la península".