Mariano de Paco, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid: "Estamos trabajando en atraer un turista de alto valor, interesado en cultura, patrimonio y gastronomía"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha puesto en valor en 'Herrera en COPE' el peso creciente del enoturismo y el dinamismo del sector turístico madrileño en una entrevista realizada este jueves en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, coincidiendo con la declaración de 2025 como Año del Enoturismo en la región.

“Estamos muy contentos de ver cómo en la Comunidad de Madrid funciona el turismo, funciona la cultura y el deporte sigue creciendo”, ha señalado De Paco, subrayando que el sector vitivinícola madrileño cuenta con 6.000 hectáreas de cultivo, 43 bodegas (20 de ellas visitables) y más de 3.000 viticultores.

“El turista tiene que saber que puede visitar este entorno cultural y natural, que le dará una enorme satisfacción”, ha añadido.

El consejero también destaca la producción de casi tres millones de botellas anuales bajo la denominación de origen Vinos de Madrid, repartida en cuatro zonas: Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar.

Además, recordó la importancia de iniciativas como la finca experimental de El Encín (Alcalá de Henares), “una de las tres reservas de vid más grandes del mundo, con 4.000 variedades”.

En materia turística, De Paco confirmó que la región cerrará 2025 con 17 millones de visitantes, consolidando el millón de turistas mensuales y un impacto económico superior a 21.000 millones de euros.

“Estamos trabajando en atraer un turista de alto valor, interesado en cultura, patrimonio y gastronomía”, explicó.

El consejero, por último, ha celebrado la recuperación del turismo asiático gracias a la reapertura de la conexión aérea directa con Tokio, lo que contribuirá a consolidar el “turismo de excelencia y de calidad”.