Los VTC: "No nos marcharíamos de Barcelona, nos expulsarían"

Eduardo Martín, presidente de UNAUTO, ha asegurado que Torra ha cedido a las presiones del taxi, "cuyo único ánimo es eliminar la competencia". "Nosotros estamos abiertos hacia la regulación. Hemos pedido una mesa de negociación, pero parece ser que la Generalitat ha cedido ante la violencia. La presión es lo que funciona. Nosotros vamos a apurar hasta el último momento para que la Generalitat recapacite. Son casi dos millones de usuarios los que eligen Uber y Cabify. Pero si la Generalitat cede al monopolio del sector del taxi, nos tendremos que ir", ha dicho.

Martín ha asegurado que el taxi debe modernizarse e introducir mejoras en su servicio, como que el ciudadano sepa de antemano qué precio va a tener un trayecto. También, en contra de lo que señala el sector del taxi, dice que la ley se cumple. "La legislación dice que mientras el ratio sea inferior a 30 taxis para cada un VTC no se permitirán nuevas licencias. Y eso se está cumpliendo", ha dicho.

De momento, Madrid no se ha mostrado a favor de la medida de precontratar el servicio de VTC con una hora de antelación. Martín confía que la capital aguante "la presión del taxi" y advierte: "Ceder al chantaje no es una buena idea. No se conformarán con ello y mañana vendrán a por más".