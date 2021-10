Juan Pedro Alcázar en 'Herrera en COPE': "La forma de comunicar que tenía Encarna era un don que Dios le dio"

Esta mañana, en los micrófonos de "Herrera en COPE", hemos contado con Juan Pedro Alcázar Contreras. Es doctor en Ciencias de la Comunicación y ha publicado un libro titulado “Encarna Sánchez. Una vida para la radio”, donde habla sobre la vida de la periodista, Encarna Sánchez. Una profesional que ganó el premio Ondas y se le impuso la Medalla de Plata de la Sociedad General de Autores.

En 1978 inicia su famoso programa nocturno de Radio Miramar de Barcelona, "Encarna de Noche", programa que estuvo casi tres años en antena, y luego pasaría a llamarse "Directamente Encarna", emitido por las tardes.

En el prólogo de este libro, se narran aquellos primeros años de Radio Miramar, la concepción que tenía la periodista de la radio cercana y de cómo ayudar a los demás. En esta obra, podremos saber más cosas de esta gran periodista que marcó una etapa en un época diferente.

"Para mí, lo más importante de Encarna, era la manera de comunicar que tenía ya que no respondía a ningún mecanismo académico, era un don que Dios le había dado. Es algo que no he vuelto a oír en la radio española".

"La ambición que tenía le viene de una infancia complicada, era hija de un carabinero y se definía como una persona que intentaba superar muchas trabas para desarrollarse como mujer" ha manifestado el doctor Contreras.