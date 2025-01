José Antonio Zarzalejos explica cuál fue "el cebo" que le puso el Gobierno al PP con la 'ley ómnibus'

En esta ocasión, José Antonio Zarzalejos ha desgranado en 'El Sexto Sentido', para 'Herrera en COPE', la salida adelante de la 'ley ómnibus', que cerca estuvo de morir en la orilla del Congreso de los Diputados.

Para hacerlo, finalmente, ha contado con los apoyos del Partido Popular y Junts, formaciones que inicialmente la tumbaron. Y, ¿por qué el PP ha cambiado de opinión? Partimos de la base de que, tal y como explica Zarzalejos, "tiene toda la lógica que el PP respalde el nuevo decreto ley que incrementa las pensiones, extiende las bonificaciones al transporte, facilita ayudas adicionales a los afectados por la DANA y ofrece compensación a los propietarios cuyos inmuebles están ilegalmente ocupados".

A su vez, el líder popular, Alberto Núñez Feijoo, se ha asegurado de que todos los presidentes autonómicos del PP estén de acuerdo con esta decisión y solo un sector del partido, muy minoritario, cree que el grupo popular nunca debería avalar medida alguna propuesta por el Gobierno.

el pnv se quedará con el palacio de la Avenida Marceau de París…

Es un asunto relativamente menor que Sánchez ha dejado en el nuevo decreto-ley, según indica Zarzalejos, "como cebo para que picase el Partido Popular, no votara a favor y así presentarle como una oposición destructiva".

Zarzalejos y Carlos Herrera.

La devolución al PNV del inmueble parisino que fue sede del Gobierno Vasco en el exilio es muy discutible. No tanto por la cesión en sí, sino porque no está claro -incluso en el largo informe que justifica la medida, firmado el 7 de septiembre del pasado año, por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López- si debió ser reintegrado al Gobierno Vasco, manteniendo así su naturaleza de inmueble de titularidad pública, o al PNV.

La mayoría de los historiadores que se han manifestado al respecto se inclinan por la corrección de haberlo devuelto al Gobierno Vasco. Lo que no es aceptable es que esta cesión la haya ejecutado el Gobierno con una sede del Instituto Cervantes en París casi clandestinamente, en una disposición adicional de un decreto ómnibus, "en un totum revolutum de medidas", explica Zarzalejos.

el problema de la vivienda

A la sesión organizada por Feijóo no faltó nadie del sector: "Estuvieron las constructoras, las empresas intermediarias en las transacciones inmobiliarias, las asociaciones ciudadanas contra la 'inquiokupación', representación de los cuerpos policiales que deben enfrentarse a los desalojos por orden judicial… y todas ellas manifestaron en la reunión que la de la vivienda no es una cuestión urgente, sino una emergencia nacional". Estamos, pues, ante un problema que no parece fácil de abordar.

El PP tiene un "enorme poder territorial, autonómico, provincial y municipal", explica Zarzalejos. Si esa "maquinaria de poder se pone a funcionar", no solo para reaccionar ante Sánchez, sino también para anticiparse y ofrecer soluciones que el Gobierno es incapaz de proporcionar, "la derrota de la actual coalición gubernamental sería todavía más segura de lo que hoy es. Y lo es bastante", zanja Zarzalejos.