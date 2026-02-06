Francisco Elvira, agricultor: "La borrasca Leonardo deja entre 50.000 y 70.000 toneladas de aceite que ya no existen, hablamos de pérdidas muy importantes"
El paso del temporal por la península provoca cuantiosas pérdidas en el campo, especialmente en el olivar andaluz, en el peor momento para el sector primario
Aunque todavía es pronto para hacer un balance definitivo de las pérdidas económicas por el temporal, la situación en el campo es alarmante. En el programa La Linterna de COPE, Expósito ha abordado cómo en algunas zonas de Almería o Jaén ya se empiezan a echar números, sobre todo en lo que respecta a la producción de aceite. De hecho, Jaén ha sido una de las provincias andaluzas con más incidencias por la borrasca Leonardo.
Un tercio de la cosecha, en el suelo
Francisco Elvira, de la organización agraria COAG, ha explicado la crítica situación que atraviesa la provincia de Jaén. "Tenemos, aproximadamente, en la provincia un tercio de la del fruto sin recolectar", ha señalado, indicando que la mayor parte de esa aceituna ya se encuentra caída en el suelo por los efectos de la borrasca.
El problema se agrava porque, según Elvira, "de este fruto el 50 por 100 no va a ir a la almazara". Esto se traduce en un impacto económico directo y muy significativo para la provincia, con cientos de incidencias por viento y lluvia. "La borrasca Leonardo deja entre 50.000 y 70.000 toneladas de aceite que ya no existen, hablamos de pérdidas muy importantes", ha sentenciado.
El panorama es desolador también en otras áreas, con zonas completamente anegadas donde se anticipan "millones y millones de euros en pérdidas para agricultores y ganaderos".
La guinda en el peor momento
En el espacio Clases de Economía de La Linterna, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado el contexto de esta crisis. García de la Granja ha calificado la situación como "la tormenta perfecta" para el sector.
Este temporal llega en un momento especialmente delicado, marcado por la reducción de la PAC y la firma de acuerdos comerciales con terceros países con condiciones que el sector primario denuncia. Esta situación, que se suma a la de muchos agricultores que ya se sienten al límite, hace que el temporal sea "como la guinda que colma el vaso en el peor momento".
