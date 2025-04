Jorge Bustos, testigo de la masiva despedida al Papa: "Es un momento muy bonito en el que ves que la Iglesia viene de todas partes del mundo"

TE PUEDE INTERESAR Romanelli, el párroco de Gaza, recuerda a Expósito las últimas palabras que les dedicó el Papa Francisco un día antes de morir

Jorge Bustos está siendo testigo de la despedida masiva al Papa Francisco. A primera hora de la mañana de este jueves, el comunicador caminaba por la vía de la Conciliazione de Roma, donde una fila incesante de fieles espera pacientemente para entrar a la Basílica de San Pedro.

Uno de ellos es Anselmo, un murciano, padre de cinco hijos, que vive en Italia desde hace siete años y anoche llegó junto a su familia a Roma para despedirse del Papa.

"En septiembre hacemos siete años, la verdad es que es un país precioso, estupendo. Pero no vivís en Roma. No, no vivimos en Roma. Vivimos en el lago de Garda, en el norte, en Trentino. Somos una familia en misión del Camino Neocatecumenal y estamos en esa ciudad ayudando a la Iglesia como podemos", ha comenzado explicando a Bustos durante su conexión en 'Herrera en COPE'.

Anselmo y su familia han viajado a despedirse de Francisco después de haber tenido una audiencia con él en 2022: "La verdad que fue un momento estupendo en el que el Papa nos acogió a nosotros y a otras 400 familias del Camino Neocatecumenal y nos hizo ese envío para la misión que para nosotros es muy importante que el Papa confirme nuestra misión dentro de la Iglesia".

Pilar Cisneros y Jorge Bustos en Roma con motivo de la muerte del Papa Francisco

Además, este joven celebraba la afluencia masiva de gente en el Vaticano: "Ves gente de todas partes del mundo. Yo creo que es un momento muy bonito en el que se ve también la Iglesia Católica, católica significa universal, en el que ves que la iglesia viene de todas las partes del mundo y es una cosa, yo creo que muy bonita".