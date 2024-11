"Es intolerable": la reacción del PSOE a la entrevista de Aldama en 'Herrera en COPE'

Este miércoles 27 de noviembre Carlos Herrera ha entrevistado en exclusiva al comisionista Víctor de Aldama en 'Herrera en COPE', tras salir de prisión al declarar voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

La entrevista al presunto comisionista del caso Koldo y la trama de hidrocarburos noha dejado indiferente a nadie, y como bien indicaba Carlos Herrera “todos los medios” han recogido “las declaraciones del señor Víctor de Aldama.

Tampoco se la han perdido en el Congreso de los Diputados, donde se está celebrando la sesión de control al Gobierno con la comparecencia de Pedro Sánchez por su gestión por la DANA.

reacciones del psoe y el congreso a la entrevista de aldama

En el Congreso se encuentra nuestro compañero y jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez, que ha sido testigo de la reacción de los ministros del PSOE ante la entrevista de Aldama, “hemos podido comprobar que los móviles de los ministros sentados en la bancada azul han echado humo, han estado revisando todos los mensajes que han ido recibiendo en el desarrollo de esa entrevista exclusiva a Víctor de Aldama”, comentaba Rodríguez en 'Herrera en COPE'.

Como no puede ser de otra manera, “en la Cámara Baja, solo se habla ya de esa irrupción del empresario”.

Añadía Ricardo que “los socialistas, como podemos comprobar, aprietan los dientes. Porque Ferraz ya ha salido al paso de los daños, emplazando a Aldama a aprobar de inmediato lo dicho”.

La reacción del PSOE no se ha hecho esperar y “le reclaman que presente las pruebas que asegura poseer sobre esas gravísimas acusaciones”.

“Delincuentes confesos, subrayan, están marcando la agenda política de nuestro país sin aportar una sola prueba en el juzgado. Es intolerable, sostienen. Y es evidente que hasta la misma cúpula socialista está admitiendo ahora mismo su incertidumbre”, comentaba Rodríguez.

Tras las declaraciones de Aldama, manifiesta el jefe de Política de COPE que “a ver cómo salen de esta”, ya que “algunos miembros del Gobierno, como subrayaba, que ahora mismo tienen difícil apartar la mirada de sus teléfonos cuando el presidente está en la tribuna defendiendo su gestión tras la DANA y acaba de anunciar, como veníamos subrayando días atrás, que mañana en ese Consejo de Ministros que se celebra, aprueba un paquete de ayudas, el tercero, con 60 medidas, para alcanzar un total movilizado de más de 16.600 millones de euros”.

No cabe duda que “toda la atención está en esa entrevista a Víctor de Aldama que convierte, al menos al PSOE, en una olla presión ahora mismo”, concluye Rodríguez.

“Me siento indefenso”: Víctor de Aldama temepor su seguridad

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista de Carlos Herrera a Víctor de Aldama ha sido cuando el empresario ha confesado sentir “miedo” por cualquier cosa que pudiera pasarle a él oa mi familia”.

En este sentido, el comisionista ha reconocido temer por su seguridad personal, "no tengo ningún tipo de protección, me siento indefenso, también entiendo o quiero entender que en este momento cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, es obvio".

El bautizado por la UCO como “nexo corruptor” en una presunta organización criminal está siendo investigada por varios casos ilegales de adjudicaciones, mordidas y pagos en B, aseguraba en los micrófono de COPE que "sé que me tengo que cuidar, que pueden montar cualquier barbaridad”, ya que no le cabe duda alguna de que “son capaces de ello, les veo capaces de ello, entonces bueno, pues claro que tengo miedo, de alguna manera".