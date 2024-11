Aldama confiesa en COPE sentirse 'indefenso': "Cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o mi familia va a apuntar al gobierno del presidente"

El empresario Víctor de Aldama es, en estos momentos, una de las figuras más temidas por altos cargos del Gobierno. Sobre su seguridad personal ha hablado con Carlos Herrera a quien ha confesado sentirse "indefenso". El comisionista habría sido amenazado de en prisión tras solicitar declarar ante el magistrado Ismael Moreno.

"No tengo ningún tipo de protección, me siento indefenso, también entiendo o quiero entender que en este momento cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, es obvio", ha reconocido en COPE.

El bautizado por la UCO como “nexo corruptor” en una presunta organización criminal está siendo investigado por varios casos ilegales de adjudicaciones, mordidas y pagos en B, considera que "en este momento no me va pasar nada, pero es obvio que conociendo a los personales me tendré que cuidar mucho en un tiempo más adelante, no ahora".

Lo último que se sabe sobre este caso es que Aldama habría entregado ya a la Guardia Civil – lo ha desvelado El Debate – un documento en el que aparecen anotaciones de importantes entregas de dinero. Por ejemplo, dos millones de euros al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Y es que, según parece, el propio ministro, entre otras cosas, habría autorizado que el empresario se convirtiera en una especie de enviado especial a Venezuela para “mediar” en diferentes asuntos con empresas públicas del país sudamericano.

A Víctor De Aldama se le está investigando, principalmente, por dos asuntos. El primero tiene que ver con un fraude a Hacienda en la compra venta de hidrocarburos con podría ascender hasta los 182 millones de euros. El segundo con la adquisición de mascarillas en mitad de la pandemia para varios organismos públicos.

Y ahí es donde Víctor De Aldama estaría señalando a varios cargos o ex cargos del Gobierno.

Además de señalar a José Luis Ábalos, el empresario también habría involucrado a Koldo García, persona de confianza de José Luis Ábalos, a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE y persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, a Ángel Víctor Torres, quien fuera presidente de Canarias durante la pandemia y que ahora ostenta el cargo de ministro Política Territorial y Memoria Democrática o a Begoña Gómez, mujer del presidente y a quien coloca en conversaciones y acciones clave para, entre otras cosas, conseguir el rescate de Air Europa.

Y, por supuesto, Víctor de Aldama también ha asegurado conocer al presidente Pedro Sánchez. De hecho, según varias informaciones el empresario habría visitado, al menos una vez, las instalaciones de Moncloa. Precisamente fue en 2021, para verse con Begoña Gómez y hablar sobre el rescate de Auir Europa.