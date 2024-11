Aldama, a Herrera: "He visto el Falcon en Dominicana cuando oficialmente no estaba allí"

Entre las preguntas que este miércoles ha contestado Víctor de Aldama a Carlos Herrera estaba una obligada:

"¿Ha viajado usted mucho a Dominicana? ¿Alguna vez en el Falcon? No.

¿Y tienes usted idea de por qué ha visitado tanto aquella isla, aquella república? Bueno, puedo tener mis conclusiones. Muchas veces de las que yo viajé, que también teníamos allí avión privado, hemos visto el Falcon en Dominicana, parado. No entendíamos el porqué, porque supuestamente el Falcon no estaba oficialmente en Dominicana.

Cuando dice hemos, ¿se refiere a usted y al señor Ábalos o a otros compañeros? No, no, no, una gente que venía conmigo.

¿Y no se ha preguntado qué podía hacer o qué conexiones hay con aquella república? Las puedo intuir, pero tampoco voy a hablar de lo que no sé".

Se me llama corrupto y que he sobornado a miembros del gobierno

El comisionista que ha sido entrevistado en exclusiva en COPE por Carlos Herrera, tras su declaración voluntaria ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, ha negado ser un corrupto, "quiero aclarar, que se me ha llamado corrupto y se me ha dicho que si he sobornado al gobierno o a ministros, yo no he sobornado a nadie. Sobornar a alguien es que yo le doy dinero y le pido. No ha sido el caso. Tampoco soy culpable de haber pagado a un funcionario, por decirlo de alguna manera. Yo al final soy un empresario. El corrupto no soy yo. El corrupto es el politico".

Sí admite no haber actuado bien, "¿qué he actuado mal y lo he hecho mal por no haberlo denunciado? Sí, obviamente. Pero yo tengo una serie de gastos, tengo una serie de estructuras, manejo una serie de gente en el que en ese momento, obviamente, lo que quería era hacer un negocio para que me vaya mejor la vida. Y además, todo el mundo que me conoce puede decir que parte de lo que he ido ganando lo he ido metiendo en sitios donde he ayudado a gente. Como es el Club Deportivo Zamora, en el que es un club totalmente deficitario y todos los años metía dinero para que el club no desapareciera".

