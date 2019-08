Herraiz: “Casado quiere que Madrid sea una especie de laboratorio alternativo al intervencionismo de Sánchez”

Muy buenos días, abrimos esta tercera de ‘Hererra en COPE’ en este el 14 de agosto. Saludos de Antonio Herraiz, en nombre de todo el equipo.

Al que le gustan las vísperas de días grandes, no se preocupen que a pesar de lo feriado, de lo festivo que es mañana en toda España, no vamos a faltar a la cita. Es más ya sabes que cada 15 de agosto, Carlos Herrera tiene por muy buena costumbre saludarles desde algún polígono de España; eso será mañana.

Hoy se espera una jornada de tiempo estable en prácticamente todo el país, sol y calor porque suben las temperaturas y lo van a notar especialmente en buena parte del Cantábrico oriental en el País Vasco, en Navarra, en el alto Ebro y también en Valencia. Las lluvias se van a reducir hoy al noroeste de Galicia y al extremo noreste de Cataluña; y hay posibilidad de algún chubasco ocasional a primera hora del día.

De los incendios de Gran Canaria hay buenas noticias, tanto el de Tejeda, en la cumbre de la isla, como en el de Telde. Los dos están estabilizados. A esta hora lo que sigue preocupando es un incendio declarado en la provincia de Ávila, en concreto en el municipio de Navalacruz, es una zona escarpada de mucha vegetación a la que no es fácil acceder por tierra. Además los continuos cambios de viento hann complicado los trabajos de extinción, en las últimas horas la Junta de Castilla y León ya ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias.

Vamos ya con las voces del día, esta tarde Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, será elegida como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Una rebaja fiscal prometida por la candidata del PP y que es la bandera de su proyecto económico, la base de su programa liberal que contará con Ciudadanos, dentro del gobierno, y con el apoyo externo, apoyo indispensable de Vox. Lo calificó Díaz Ayuso esa rebaja fiscal como una histórica bajada de impuestos y que va más allá porque Pablo Casado quiere que Madrid sea una especie de laboratorio para que todas estas medidas, la mayoría de corte liberal, le sirvan como proyecto alternativo al intervencionismo de Pedro Sánchez. Una especie de contrapoder, si es que finalmente hay acuerdo entre PSOE y Podemos, o el eje de su programa electoral, si es que hay que volver a las urnas el 10 de noviembre, y su abanderada será la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid.

La votación será esta tarde, en torno a las 18h, y no se esperan sorpresas. El acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox.

Más protagonistas de esta jornada del miércoles. Se llama Patricia Wulf, es una soprano americana, tiene 61 años y acusa al tenor española Plácido Domingo de acoso sexual.

Hay que aclarar que no hay denuncia como tal, solo este testimonio, el de otras ocho mujeres, todas del ámbito de la ópera aunque Patricia es la única que se ha identificado, el resto permanece en el anonimato con una acusación que nos remonta a hace al menos 30 años. Faltan muchos datos, la acusación es imprecisa en muchos ámbitos y no estaría de más respetar la presunción de inocencia. Vaya por delante que aquí no vamos a caer ni en un linchamiento general y tampoco en un ensañamiento. El tenor ha dicho que estamos ante una acusación inexacta, advierte de una cuestión que no hay que pasar por alto. El propio Plácido Domingo recuerda que las reglas y valores por los que hoy nos medimos y debemos medirnos son muy distintos de cómo eran en el pasado; cuidado ya digo con los linchamientos, cuidado con los ensañamientos que aunque luego no se concretan, el honor queda manchado de por vida. Si se demuestra que acosó sexualmente estas mujeres, pruebas de peso, con pruebas suficientes será momento de pedir responsabilidades al tenor, antes su presunción de inocencia debe permanecer intacta. Este programa, ‘Herrera en COPE’ se ha puesto en contacto con el círculo más cercano de Plácido Domingo, que de momento, salvo ese comunicado, no se ha pronunciado. Hay compañeras del tenor español que sí han salido en su defensa, ahí está Ainhoa Arteta, también la dirección del Festival de Salzburgo donde tiene previsto actuar a finales del mes mantiene su actuación, de hecho la directora de este festival ha destacado los modos respetuosos de Plácido Domingo. En cambio, en Estados Unidos está la Asociación de la Orquesta de Filadelfia que ha cancelado la actuación de Plácido Domingo en la inauguración de su festival que estaba previsto el 18 de septiembre, también la ópera de San Francisco ha cancelado el concierto previsto para el próximo 6 de octubre. Y si se dan cuenta estas dos instituciones son norteamericanas, no es un tema menor después de comprobar la fuerza que el movimiento ‘Me Too’ tiene en EE.UU., tema complejo que vamos a analizar enseguida.

En un día en el que tenemos más sonido, Ricardo Gatti es jefe de misión de la ONG ‘Open Arms’ en Italia que ha pasado por ‘La Noche de COPE’. Es la tónica de los últimos días, cruce de acusaciones entre los responsables de Open Arms y los miembros del gobierno de Pedro Sánchez. El barco de esta organización sigue frente a la costa italiana de Lampedusa con 147 inmigrantes a bordo a la espera de que algún país autorice su desembarco. En el ejecutivo de Sánchez siguen mirando Italia.

La escalada de demagogia sin fronteras, el alcalde de Cádiz, Kichi, ofrece al gobierno de Pedro Sánchez el puerto de su ciudad que el barco de Open Arms puede atracar y desembarcar a los inmigrantes que van a bordo. No, no es tan sencillo como sugiere el populismo. Entre otras cuestiones, porque el Gobierno de España, a esta hora todavía no ha pedido formalmente la Unión Europea que coordine la operación de desembarco. Depende exclusivamente de los países miembros y ninguno lo ha solicitado.

Lo último es la evacuación de dos bebés, son dos hermanos, uno con una urgencia médica y su familia, en total total 4 personas así que quedarían 147 inmigrantes esperando desembarcar cuando se cumplen 13 días en el mar.

El debate, uno delos debates del día sigue siendo ese globo sonda que ha lanzado el Gobierno y que anuncia un peaje en autovías, que hasta ahora, siempre han sido gratuitas. Bueno es lo que tiene descontrolar el gasto, que de algún sitio hay que sacar y recaudar impuestos. Si esas carreteras ya se construyeron con el dinero de nuestros impuestos, no tiene mucho sentido que ahora tengamos que volver a pagar. Aun así el ministro de Fomento lo justifica. Es un asunto que no está cerrado y que dice el Gobierno en funciones que dada la situación de interinidad solo es una cuestión que vuelve a poner sobre la mesa para que se debata, aunque ya saben que cuando empiezan estos debates, sobre todo si es para que paguemos más, no se va a tardar mucho en ejecutarlos.

Y es muy probable que si has ido al cine este año haya visto esa película. ‘El Rey León’ es la película más taquillera de este 2019 en España, se estrenó el 18 de julio, la han visto casi cinco millones de espectadores y ha recaudado 29 millones de euros. En todo el mundo ha superado los 1.3000 millones de dólares.