Franco (Corriere della Sera), en COPE: “Si las ayudas europeas se retrasan, podría haber una bomba social”

Massimo Franco es analista del ‘Corriere della Sera’, miembro del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres y autor de varios libros y ha mostrado su preocupación en ‘Herrera en COPE’ ante el papel que está llevando a cabo Europa en esta crisis del coronavirus.

Señala Massimo que en estos momentos “estanos viviendo un enfrentamiento más profundo entre el norte y sur de Europa y entre Estado y regiones como en el caso de Italia” y advierte que “países como Italia tienen que demostrar merecer las ayudas con elecciones responsables”.

Y en este sentido recuerda que “en Europa hay deberes, no solo derechos” y advierte que “si las ayudas europeas se retrasan, podría haber una bomba social”.

Franco señala dos problemas que hay en Europa en estos momentos, “primero, que todos los países mediterráneos son considerados indisciplinados desde el punto de vista financiero. Y segundo, el perjuicio de que todos los países que hacen deudas no merecen ayudas. Si ese perjuicio no está superado, podemos tener una fractura muy fuerte”.

Durante esta crisis, los políticos han jugado un papel fundamental, pero de su eficacia o inoperancia depende mucho que continúe o no la confianza de los ciudadanos en ellos. Aunque Massimo sugiere otra pregunta “¿será capaz la política de mantener la confianza de los ciudadanos?” recordando que “si el Gobierno se retrasa demasiado con las financiaciones y la economía no reparte, todo puede pasar y no muy bueno”.

En este aspecto, Franco dice que durante esta crisis “hemos visto que algunos países como Estados Unidos e Inglaterra tienen una clase política peor de lo que imaginábamos. La ignorancia del poder es peligrosa para los ciudadanos, necesitamos personas competentes”.

Y también se pregunta “¿tenemos una clase política capaz de comprender las prioridades de Occidente?

Y señala que “la Alianza Atlántica Militar tiene que ser convertida a una intervención rápida en el caso de una pandemia, como hemos hecho con el terrorismo. Tenemos que hacerlo con el coronavirus o con otros virus que van a presentarse en futuros próximos”.

Habla también Franco de su país que se encuentra “en una semana muy difícil –una vez que ya está en una nueva fase- y en 10 días será algo más claro. Necesitamos mucha prudencia”.

Massimo considera que la decisión del Gobierno de abrir todo el próximo 3 de junio responde a “una decisión acelerada por la presión de la industria turística italiana”.

En su opinión cree que “en España pasó lo mismo que en Italia, hubo un retraso pero después España se portó muy bien con ejemplos de solidaridad y nobleza. El personal sanitario fue maravilloso y se sacrificó”.

Por último señala uno de los problemas que podemos ver en algunos países como Italia o España “la división entre el Gobierno y oposición y entre Gobierno y regiones es una fractura política que puede influir en la fractura de la sociedad”