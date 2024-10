Fernández-Miranda, en COPE: "El 40% de los españoles no sabe nada de la Transición y hay que explicarlo"

Juan Fernández-Miranda es periodista, adjunto al director de ABC. Presenta en 'Herrera en COPE' su último libro 'Objetivo: Democracia: Crónica del proceso político que transformó España'.

"Hoy, en Madrid, presentamos el libro en la Fundación Telefónica. Con Jáuregui y Zarzalejos", comienza su intervención Fernández-Miranda, invitando a los oyentes a que acudan a esta convocatoria.

Dentro de un año, se cumplen 50 de la muerte de Franco. Y, desde la aparición de Podemos en la escena política, denuncia el periodista que "solamente escucho hablar de la Transición para mal. Los que pensamos que la Transición fue un fenómeno exitoso, estamos callados. Hace falta hacer una pedagogia de la Transición porque hay 20 millones de españoles que nacieron en democracia y que no vivieron bajo ningún concepto este proceso".

Así, se ha lanzado a aprovechar lo que va a venir (que son muchos años de aquellos hitos de la Transición) para "que la gente que no lo conozca pueda conocerlo y respetarlo, quererlo y más importante: defenderlo".

"HAY MUCHA GENTE QUE NO SABÍA LO QUE HABÍA SUCEDIDO EN 1973"

A Fernández-Miranda le sorprendieron mucho las preguntas que le hicieron a raíz de un artículo publicado en ABC... cuando se cumplieron los 50 años del fallecimiento de Carrero Blanco. Ese día, el colaborador de 'Herrera en COPE', fue consciente del desconocimiento de mucha parte de la historia de España. "Hubo mucha gente que conoció ese episodio y me dijeron que no sabía que había sido así. Y mucha gente que no tenía ni idea de lo que había sucedido en 1973", prosigue su intervención en 'Herrera en COPE'.

La muerte de Franco, la proclamación del Rey, atentados de Atocha... muchos sucesos que el periodista quiso recordar en ABC "y explicar cómo fue aquello. Le di una forma de libro a esa idea, haciendo una crónica de los hechos".

Juan Carlos I

Fernández-Miranda, en este libro, se centra en el relato de 19 meses que pasan entre que muere Franco, el 29 de noviembre de 1975... hasta junio de 1977. Cuando abren los colegios electorales para elegir unas Cortes constituyentes. 19 meses, reflexiona Herrera, que lo son todo. Pero que fueron decisivos para la nueva arquitectura del Estado.

El periodista también alaba la labor del Rey Juan Carlos. Asegura que fue "un gran estadista en aquellos años. De primer orden. Hizo un trabajo de alta política que hay que reivindicar". Lo que hizo, rodeándose "de gente muy inteligente, fue una obra política. Si el 40% de los ciudadanos no sabe nada de la Transición, tal vez haya que explicarlo".

