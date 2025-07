La exclusiva que Ramón García revela en COPE sobre el Grand Prix que no pasará inadvertida este verano: "Inédito"

Ramón García ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablar sobre el histórico programa que presenta. Y que seguro que has disfrutado en familia. El Grand Prix. Este verano, vuelve con una gran sorpresa bajo el brazo.

Así, el veterano presentador ha rememorado los mejores momentos de estas tres décadas de programa, y también ha adelantado una exclusiva que encantará a los seguidores del formato.

“Vamos a hacer una especie de pre-Grand Prix. Es decir, no va a empezar el programa tal cual, sino que antes va a haber unos pequeños minutitos de cosas que habitualmente no se ven. Y es muy bonito”, desvela en 'Herrera en COPE'.

ADELANTO DEL HORARIO DEL PROGRAMA

Este nuevo bloque previo incluirá material inédito, detalles del detrás de cámaras y momentos únicos que ampliarán la experiencia para los fans del programa, y que podrá disfrutarse justo antes del inicio del Grand Prix tradicional, con su cabecera, su canción y los pueblos que concursarán.

Además, Ramón García confirmó que TVE adelanta el horario del programa a las 22:00 horas.

Grand Prix

El presentador, por otro lado, también ha hablado del legado del formato, de cómo ahora son los hijos y nietos quienes ven el concurso que sus padres y abuelos adoraban. También ha dejado caer una divertida anécdota que presenciarán los espectadores esta nueva temporada:

“Este año, y no voy a decir cuándo… me he vestido de pingüino. Hago una cosa en la prueba de los pingüinos matemáticos”, indica provocando las risas de Mar Amate.

Por último, Ramón García ha recordado que el programa también podrá verse en RTVE Play y Amazon Prime Video, lo que permite a los espectadores verlo en cualquier momento del día.

Una opción perfecta para los niños que piden ver el mismo episodio una y otra vez —como quien repite su película favorita— y para quienes no pueden verlo en directo.