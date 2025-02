La exclusiva del programa de Ana Rosa que Carlos Herrera recibió minutos antes de su regreso a las mañanas: "Estaba perfecto"

Ana Rosa Quintana ha vuelto a las mañanas de Telecinco. Este lunes, la presentadora volvía a ponerse al frente del programa matinal de la principal cadena de Mediaset y lo hacía con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como invitada principal.

El cambio en la parrilla televisiva se ha colado en 'Herrera en COPE'. Ha sido María José Navarro la que ha querido comentarlo con Carlos Herrera en su sección 'Lo que hace ruido'.

te puede interesar La reacción de Carlos Herrera al regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco

"Ana Rosa arrancó con cinco minutos de editorial centrados en Sánchez y una invitada para empezar por todo lo alto, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid. Ya sabes que Ayuso nunca defrauda. Lo primero que contó es que se le han borrado los mensajes que tenía en un chat de WhatsApp con el presidente del Gobierno", comenzaba diciendo la colaboradora de Herrera.

"Yo tenía conversaciones con el presidente, insisto, de poca importancia, eran de importancia para la pandemia, pero no porque tuvieran ninguna salsa política, y ha desaparecido, o sea, ¿qué programas informáticos no estarán utilizando desde la Moncloa para borrarlo?", eran las palabras de Ayuso sobre dichos mensajes.

El mensaje que recibió Herrera antes del programa

Más allá del juego que dio su entrevista, en Telecinco se vivió un momento realmente divertido. Ayuso pudo 'saludar en directo' al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no era otro que Carlos Latre.

Al escuchar la anécdota, Herrera recordaba haber hablado con el humorista esa misma mañana, ya que Latre le había enviado una imagen de su imitación de Trump. "Estaba por cierto caracterizado, me envió una foto por la mañana y estaba perfecto", decía el comunicador.

eL REGRESO DE aNA rosa

Con este nuevo cambio en Telecinco, Ana Rosa repasa la actualidad política y social entre las 9:00 y las 12:15, compitiendo directamente contra Susanna Griso y 'Espejo Público', tal y como ha hecho desde septiembre de 2023 contra Sonsoles Ónega y su 'Y Ahora Sonsoles' desde las tardes de Telecinco, y volviendo al que afirma que es su "lugar natural" y en el que ha estado 18 temporadas.

Mediaset Ana Rosa Quintana, en un plató de Telecinco

"Me ha hecho ilusión que cuenten conmigo. Tampoco es ninguna locura. Quiero decir, que 'El programa de Ana Rosa' ha liderado durante 18 años yo creo que es mi sitio natural, que lo que no era tan natural era venir a las tardes. Que fue una necesidad de la cadena en un momento determinado y que ahora entienden que vuelva. Trabajamos en la tele, es esto", decía la presentadora tras hacerse pública la noticia.

Además, aseguraba que su repentino cambio de las tardes a las mañanas no se debe por sus discretos resultados de audiencia como se ha especulado en los últimos días, revelando que está satisfecha con la audiencia de 'TardeAR': "Bueno, a mí lo que me han dicho siempre es que hemos cumplido con las expectativas. No era un cambio fácil, no era un cambio fácil y creo que hemos salvado los muebles".