Escucha aquí la entrevista a Conchita, la mediática poligrafista que ha estado décadas en televisión

Ayer, nuestro equipo de redacción recibió un mensaje de Concha Pérez. Conchita es amiga del programa. Seguramente usted la conozca como Conchita, la del polígrafo. Es la poligrafista de lo que fue 'Sálvame Deluxe'.

La televisión para ella es una anécdota. Ha dedicado gran parte de su vida a esto. Conchita nos contó que está sufriendo acoso personal y profesional, además de maltrato psicológico por parte de un compañero que la estafó. Y que la sigue desprestigiando. Ella misma cuenta su historia en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Vamos al origen. Una mañana como cualquier otra, Conchita va a su coche y ve que sale mucho humo del capó. Ella piensa que es una gamberrada y llama a la policía para denunciar. Escucha a uno de ellos decir que es una denuncia falsa.

"Cuando vinieron los policías, un comisario consideró que tenía ganas de perder el tiempo y dijo que era una denuncia falsa. No sabía que yo tenía muy buena relación con el jefe superior de Policía y con el delegado de Gobierno de aquel momento", cuenta a Alberto Herrera.

Conchita les llamó a los dos o tres días. "Me llamó, me insultaba. Pedí a la casa Mercedes el por qué podía haber ocurrido eso. Entonces, emitieron un informe. El policía me dijo que quién me creía que era yo. Lo puse en conocimiento del delegado de Gobierno. A los cinco días me dijo que no me iba a molestar más. Lo dejaron fuera del cargo. Y empezó el odio por ahí".