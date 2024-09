El diplomático Gustavo de Arístegui desvela la manera en la que manipularon los 'buscas': "Ellos lo supieron"

Seguimos conociendo información acerca de la explosión aparentemente coordinada de cientos de dispositivos buscapersonas de Hezbolá, el partido-milicia chií en Líbano y Siria. Hasta el momento conocemos que doce personas han muerto y más de 2.800 han resultado heridas.

Fuentes libanesas le han atribuido a Israel el ataque, aunque ninguna autoridad de este país se ha pronunciado al respecto. Para comentar lo ocurrido, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con nuestro corresponsal diplomático, Gustavo de Arístegui.

¿Cómo manipularon los 'buscas'?

Como explica el diplomático, "Lo que se está especulando es que los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, pudo detectar cuáles eran los sistemas de comunicación de Hezbolá".

Al parecer, ante la imposibilidad de utilizar teléfonos móviles por la facilidad de un servicio de inteligencia a acceder a los operadores telefónicos, decidieron utilizar los 'buscas'.

Gustavo de Arístegui continúa comentando que "los buscas tenían un origen taiwanés, pero eran ensamblados en Hungría". "Ellos lo supieron, supieron cuál era el origen de los aparatos que iban a comprar de forma masiva para su red de operativos".

Y, finalmente, han manipulado el aparato con una pequeña carga explosiva y con un mensaje coordinado a las 15.30 exactamente, que se hizo pasar por un mensaje de la central de Hezbolá. Unos segundos más tarde, estallaron los 3.000 aparatos al mismo tiempo.

Alamy Stock Photo 'Busca'

"un golpe de confianza"

Así lo denomina Gustavo de Arístegui y añade: "No olvidemos que en este momento ya no saben de quién fiarse, no saben quién tiene información sobre los unos y los otros. La obsesión con la que van a vivir rodeados de medidas de seguridad absolutamente, digamos, extraordinarias, va a ser permanente".

Esto va a afectar, a su vez, a la manera de operar de este grupo y un ejemplo que pone el diplomático es que "el reclutamiento va a ser mucho más complicado". Y en definitiva, "el golpe está demostrando cuáles son las debilidades extremas de Hezbolá".

Alamy Stock Photo Vista aérea de Teherán, capital de irán

¿QUé implica que el embajador de irán en el Líbano saliera herido?

Para Gustavo de Arístegui esto demuestra "la simbiosis o la interconexión, la interdependencia, o que son parte de lo mismo. Es decir, el embajador de Irán en el Líbano forma parte esencial de la estructura del Hezbolá".

Y continúa comentando que "si Israel estuvo buscando poner en la picota la seguridad integral de los sistemas de comunicación de Hezbolá, en el corazón de la operativa estaba el embajador de la República Islámica de Irán".

¿Puede derivar en una escalada?

El diplomático explica que "obviamente los 3.000 operativos que tenían el 'busca', que es el sistema que consideraban ellos más seguro de comunicación entre ellos, es porque eran los 3.000 más importantes de Hezbolá. Es decir, que no eran los recaderos".

De esta manera, asegura que se puede prever una respuesta por parte del grupo terrorista, pero Gustavo de Arístegui concluye que "Hezbolá sabe muy bien que si entra en una escalada, el incendio es de tal magnitud que los primeros que van a sufrir son ellos mismos".