El día que el Papa Francisco le reveló a Carlos Herrera cómo una enfermera le salvó la vida: "Pensaban que era una gripe"

En una de las entrevistas más reveladoras de su pontificado, el Papa Francisco le confesó al periodista Carlos Herrera en 2021 cómo una enfermera le salvó la vida por primera vez. La charla, que tuvo lugar en el programa Herrera en COPE, se convirtió en un testimonio único de cómo la sanidad y la medicina fueron cruciales en su vida, un tema que, en estos momentos, cobra aún más relevancia debido a los recientes problemas de salud del Santo Padre.

El Vaticano ha informado que el Papa Francisco enfrenta una neumonía bilateral, lo que ha complicado su cuadro clínico, especialmente debido a la combinación de la infección polimicrobiana con bronquiectasias y bronquitis asmática. Este diagnóstico, que ha requerido un tratamiento con antibioterapia y cortisona, ha obligado al Santo Padre a ser sometido a pruebas y a un tratamiento farmacológico intenso.

A pesar de la complejidad de su situación, el Papa Francisco se encuentra de buen ánimo. Durante estos días, ha alternado momentos de descanso con oraciones y lectura, y ha recibido la Eucaristía, como es tradicional en su vida espiritual. Aunque las pruebas de laboratorio y las radiografías de tórax han puesto de manifiesto la gravedad de su condición, el Papa sigue siendo un hombre de fe y esperanza, pidiendo a los fieles que continúen rezando por él.

Este escenario nos recuerda la conversación que tuvo con Carlos Herrera hace casi cuatro años, cuando reveló detalles de su salud pasadas y presentes, en especial de un episodio médico crucial que marcó su vida.

Una vida salvada por una enfermera en 1957

El Papa Francisco, en su entrevista de 2021, narró con profunda gratitud cómo la intervención de un enfermero le permitió sobrevivir a una enfermedad grave en 1957, cuando tenía tan solo 20 años. A pesar de que los médicos inicialmente pensaron que se trataba de una gripe, la situación del joven Jorge Bergoglio empeoró rápidamente. Fue entonces cuando un enfermero del seminario, tras observar su cuadro clínico, le sugirió que se sometiera a una intervención médica urgente. Este enfermero le administró el tratamiento adecuado en un momento crucial, cuando el diagnóstico estaba lejos de ser claro.

El Papa relató cómo, en ese momento, lo que inicialmente parecía una epidemia de gripe resultó ser algo mucho más grave: "me sacaron agua del pulmón" y el tratamiento con penicilina y estreptomicina fue lo que lo salvó. "Si no hubiese sido por esa intervención", afirmó Francisco, "no habría salido adelante". Este episodio se convirtió en una experiencia fundamental para él, recordando cómo una enfermera, en un acto de sabiduría y valentía, se convirtió en la primera persona que le salvó la vida.

La entrevista de Carlos Herrera con el Papa Francisco no solo fue una ocasión para conocer detalles de su salud pasada, sino también para profundizar en su personalidad y sentido del humor, especialmente después de una intervención quirúrgica importante. En 2021, el Papa había sido sometido a una operación de estenosis diverticular, un procedimiento que generó cierta preocupación en los medios internacionales. Muchos, especialmente en Italia y Argentina, especularon sobre su renuncia debido a su salud, una idea que el Papa desmintió de manera tajante y con su característico tono humorístico: "A mí ni se me pasó por la cabeza", decía, "¡Yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia!".

Con esta afirmación, Francisco dejó claro que, a pesar de los rumores, su compromiso con su papado seguía firme y que su salud, aunque no exenta de dificultades, no iba a ser un obstáculo para continuar con su labor pastoral.

Un ángel en su vida

El relato del Papa Francisco sobre las dos veces en que un enfermero le salvó la vida no es solo una anécdota personal, sino una reflexión sobre el valor de los profesionales de la salud, personas que en muchos casos pasan desapercibidas pero que juegan un papel crucial en la vida de quienes los rodean. El Papa no solo habló de este enfermero en 1957, sino que también destacó la figura de un médico del Hospital del Vaticano, quien, años después, también le permitió superar otro grave episodio de salud. En ambos casos, el amor y la dedicación de quienes lo cuidaron le marcaron profundamente, y siempre tuvo palabras de agradecimiento por ellos.

En este contexto, las recientes dificultades de salud del Papa Francisco nos hacen recordar la fortaleza y el sentido de supervivencia que ha mostrado a lo largo de su vida. A pesar de los desafíos médicos, el Papa sigue adelante con su misión, apoyado por el cariño de los fieles y la cercanía de quienes lo cuidan. En su corazón, el mensaje sigue siendo el mismo: "Gracias por su cercanía, sigan rezando por mí". Este testimonio no solo resalta la importancia de la medicina en la vida del Papa, sino también su agradecimiento y su fe inquebrantable, que le permiten enfrentar cualquier adversidad con una sonrisa y un profundo sentido del humor. Un líder que, aún en los momentos más difíciles, sigue guiando con esperanza y gratitud.